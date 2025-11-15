Alcaraz domina Aliassime e prepara final dos sonhos contra Sinner no ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, está na grande decisão do ATP Finals 2025. O espanhol carimbou seu passaporte para a finalíssima na tarde deste sábado (15), em Turim, ao dominar o canadense Félix Auger-Aliassime, oitavo do ranking.

O espanhol Carlos Alcaraz é parabenizado pelo canadense Felix Auger-Aliassime após vencer a semifinal do torneio de tênis ATP Finals em Turim (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Com uma atuação sólida e agressiva, Alcaraz não deu chances ao adversário e fechou a semifinal em sets diretos, com parciais de 6-2 e 6-4, confirmando o favoritismo em uma partida que durou 1 hora e 22 minutos, de acordo com o placar oficial.

O fenômeno espanhol, que já garantiu a posição de número 1 ao final do ano, agora se prepara para o confronto mais aguardado da temporada. Do outro lado da rede estará o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e o grande herói local.

Sinner, que está invicto no torneio e joga com o apoio massivo da torcida italiana em Turim, venceu sua semifinal mais cedo neste sábado contra o australiano Alex de Minaur, também em sets diretos (7-5, 6-2). O italiano vive uma fase espetacular, defendendo o título do ano passado e vindo de uma longa sequência de vitórias em quadras cobertas.

A final de domingo colocará frente a frente os dois maiores nomes da nova geração e protagonistas absolutos da temporada. Este será o sexto confronto entre Alcaraz e Sinner apenas em 2025, em uma rivalidade que já é considerada a maior do esporte. Nos cinco encontros anteriores este ano, o espanhol leva vantagem com quatro vitórias, incluindo finais épicas no US Open e em Roland Garros.

A grande final do ATP Finals 2025 está marcada para este domingo (16), às 14h (horário de Brasília).