A final do ATP Finals será disputada neste domingo entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que, mais uma vez, irão se enfrentar em uma decisão nesta temporada. Além de revelar o melhor tenista do ano, o torneio disputado em Turim terá uma novidade: a premiação será a maior de todas em comparação às edições anteriores. O campeão poderá embolsar US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,4 milhões).

Desde o início do evento, apenas por participar do torneio, os tenistas recebem US$ 331 mil (R$ 1,7 milhão). Nas semifinais, os participantes que triunfaram lucraram US$ 1,18 milhão (R$ 6,2 milhões). Aquele que levar o título irá embolsar US$ 2,4 milhões (R$ 12,5 milhões) pela conquista.

Sendo assim, o atleta que finalizar o campeonato de forma invicta pode faturar uma bolada de R$ 26 milhões. A disputa desta vez está entre o número 1 e número 2 do ranking. Enquanto Carlos Alcaraz pode conquistar o título do ATP Finals pela primeira vez, Jannik Sinner briga pelo bicampeonato.

A partida que irá decidir o campeão do torneio acontecerá neste domingo (16), às 14h do horário de Brasília.

Evolução no impacto financeiro

O aumento reflete a crescente força comercial do circuito, que reúne os seis melhores tenistas do ranking da ATP. Desde a mudança de Londres para Turim, em 2021, o valor total das premiações subiu, impulsionado pelo patrocínio da "Nitto", apoio do governo italiano e um investimento público de US$ 100 milhões (R$ 553 milhões) até 2030.

A trajetória confirma uma ascensão contínua: em 2009, quando o evento estreou na O2 Arena de Londres, a bolsa era inferior a US$ 10 milhões (R$ 55 milhões). Hoje, o torneio é um pilar de receita e exposição global para a ATP, atraindo público, marcas e transmissões em mais de 180 países.

Streaming à vista

Além das transmissões através das emissoras, a ATP também fechou uma parceria com o Spotify. O intuito do acordo com o streaming musical é de atrair a comunidade jovem, além de reforçar o projeto que está sendo desenvolvido pela organização para "digitalizar" a sua marca.

A ATP, inclusive, já organizou uma mudança de desing e identidade visual para 2026, o intuito é justamente encaixar a marca no mundo digital.