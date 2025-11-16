Sinner x Alcaraz: horário e onde assistir a decisão do ATP Finals

O número um, Carlos Alcaraz, e o número dois do ranking da ATP, Jannik Sinner, se enfrentam pela sexta vez na temporada, em um duelo que já se consolida como a maior rivalidade do tênis atual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅Ficha técnica da final:

ATP Finals

📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Turim, na Itália;

📺 Onde assistir: ESPN2 e Disney+

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Primeira final de Carlos Alcaraz

Aos 22 anos, em sua terceira participação no torneio, o espanhol Carlos Alcaraz alcança sua primeira final do ATP Finals. O caminho até a decisão foi impecável: invicto na fase de grupos, superou Alex De Minaur (7º), Taylor Fritz (6º) e Lorenzo Musetti (9º). Na semifinal, no sábado (15), Alcaraz dominou o canadense Félix Auger-Aliassime (8º) com parciais de 6/2 e 6/4.

continua após a publicidade

O jovem tenista busca a primeira conquista da Espanha no torneio desde 1998, além de tentar se vingar do adversário italiano. Em 2025, os dois já se encontraram em cinco oportunidades, incluindo as finais dos três Grand Slams: Roland Garros, Wimbledon e US Open.

➡️ Alcaraz domina Aliassime e prepara final dos sonhos contra Sinner no ATP Finals 2025

➡️ Sinner atropela e confirma semifinal contra De Minaur no ATP Finals

continua após a publicidade

Carlos Alcaraz após garantir vaga na final do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Jannik Sinner em casa

O italiano Jannik Sinner, atual campeão de 2024, joga em casa e conta com o apoio da torcida local para defender seu título. Sua campanha também foi forte, passando por Aliassime, Zverev e Shelton na fase de grupos. Na semi, Sinner eliminou Alex De Minaur com um placar de 7/5 e 6/2.

Essa final coloca frente a frente os principais nomes da nova geração do tênis e protagonistas absolutos da temporada. O confronto no ATP Finals será o sexto embate entre Alcaraz e Sinner apenas em 2025.