João Fonseca se emociona após título e diz que vai ficar careca; entenda

João Fonseca venceu a final da ATP Basileia e conquistou seu maior título da carreira, neste domingo (26/10). O brasileiro derrotou Fokina por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/4. Após a vitória, o brasileiro dedicou a taça para mãe e disse que iria ficar careca. O Lance! te explica!

Em entrevista após levantar o título mais importante da carreira, João Fonseca se emocionou e agradeceu muito a família pelo apoio. Ele dedicou a taça a prórpia mãe, que o acompanhou desde o início da trajetória profissional.

—Eles foram as pessoas que acreditaram em mim. Eu até pensei em ir pra faculdade e eles disseram que me apoiaram em qualquer decisão que eu tomasse. Eu queria agradecer meus pais. Desde que eu era criança, desde que eu tinha onze anos, minha mãe me acompanhou nas viagens. Esse título é pra ela!— Disse João Fonseca em entrevista ao ATP Tour.

Durante o discurso de campeão, João Fonseca protagonizou um momento engraçado com o público. O tênista de 19 anos revelou que fez uma promessa e vai raspar o cabelo por causa do título.

—Nós fizemos a promessa de que, se eu vencesse o torneio, eu raparia o cabelo (risos). Então, logo eu não terei mais cabelo. — Finalizou João Fonseca.

Veja lance a lance da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia

Como foi o jogo João Fonseca x Alejandro Fokina

João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).



Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.

O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).

João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).

Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.