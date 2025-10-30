Após Paris, João Fonseca deve subir ainda mais no ranking; entenda
Projeção do ranking mostra o brasileiro, de 19 anos, subindo para a 24ª posição
Passada a frustração pela derrota na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, João Fonseca, aos 19 anos e dois meses, tem um bom motivo para se orgulhar. Pelo ranking vivo da ATP, o jovem carioca, 28º do mundo, deve subir até quatro posições na próxima atualização, segunda-feira (3).
Na última segunda-feira, o número 1 do Brasil subiu 18 posições com o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça (o maior da carreira até aqui).
Abaixo, a projeção do ranking, mostrando que o brasileiro poderá subir até quatro posições. Algoz do espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, na estreia, o britânico Cameron Norrie é quem está mais perto de ultrapassar João Fonseca na segunda-feira. Mas, para passar o carioca, o tenista precisará vencer, no mínimo, mais dois jogos, alcançando as quartas de final (e somaria mais 200 pontos).
Outro que pode ultrapassar João Fonseca é Valentin Vacherot, do Principado de Mônaco, campeão do Masters 1000 de Xangai, no início do mês. Hoje, segundo o ranking ao vivo, 280 pontos separam o tenista europeu do brasileiro. Por isso, seria preciso Vacherot alcançar as semifinais. Em outras palavras, ganhar três jogos.
Algoz do brasileiro na segunda rodada do Aberto da Austrália, Lorenzo Sonego é o que tem mais remotas chances de ultrapassá-lo. Isso porque 475 pontos o separam de João Fonseca e ele (já classificado para as oitavas de final) precisaria chegar à decisão. Nesse caso, somaria mais 550 pontos.
João Fonseca pode igualar ranking de Koch
Caso confirme o salto de mais quatro posições, o pupilo do técnico Gulherme Teixeira vai igualar, aos 19 anos e dois meses, o melhor ranking da lenda gaúcha Thomaz Koch, que foi 24º do mundo em 20 de dezembro de 1974.
