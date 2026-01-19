AO VIVO: Siga a estreia de João Fonseca no Australian Open

Acabou a espera. João Fonseca estreia, na noite desta segunda-feira (19), em 2026. O adversário do brasileiro, 32º do mundo, é o americano Eliot Spizzirri (85º), em duelo que vale vaga à segunda rodada do Australian Open. A preliminar está no terceiro set.



Horas antes da estreia, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira treinou, como mostra o vídeo abaixo:

➡️Um ano depois, João Fonseca retorna ao palco da maior vitória



Preliminar em andamento

O jogo do número 1 do Brasil, de 19 anos, acontece logo após o embate entre o italiano Luciano Darderi (25º) e o chileno Cristian Garin (82º), que começou às 21h (de Brasília), na 1573 Arena (a quinta maior de Melbourne, com capacidade para 3.000 torcedores) . Como se sabe, todos os confrontos masculinos de simples em Grand Slams são disputados em melhor de cinco sets.



Ex-17 do mundo, Garin, por sinal, é conhecido do público brasileiro. Afinal, venceu o Rio Open em 2020 e, quatro anos depois, também no único ATP 500 do país, foi derrotado por João Fonseca. Foi a segunda vitória do jovem brasileiro, então aos 17 anos, em torneios ATP na carreira. Na rodada anterior, ele eliminou o francês Arthur Fils.

Darderi venceu o primeiro set por 7/6 e o segundo por 7/5. O jogo está na terceira parcial.

Sinner no caminho de João Fonseca

Por falar em tenista italiano, Jannik Sinner, atual bicampeão em Melbourne, poderá cruzar o caminho do número 1 do Brasil. Para isso, cada um deverá vencer dois jogos. Caso derrote o rival desta segunda-feira, o jovem carioca, de 19 anos, enfrenta Luca Nardi, da Itália, ou o qualifier chinês Yibing Wu.

Já o atual vice-líder do ranking - que vem de 14 vitórias seguidas em Melbourne - estreia às 5h (de Brasília) desta terça-feira contra o francês Hugo Gaston. Na sequência, mede forças contra o vencedor do jogo entre o anfitrião e anfitrião James Duckworth e o croata e lucky loser Dino Prizmic.

Aos 19 anos, o pupilo de Gui Teixeira é um dos mais jovens, nesta década, a estrear como cabeça de chave em um Grand Slam.