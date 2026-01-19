João Fonseca defende escrita em estreias de Grand Slam; veja vídeos

Logo mais, quando entrar em quadra para enfrentar o americano Eliot Spizzirri (85º do mundo), no Australian Open, em seu desafio inicial na temporada, João Fonseca vai defender uma escrita. Afinal, o brasileiro, de 19 anos, venceu por 3 sets a 0 as quatro estreias de Grand Slam até hoje, todas em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo

+ Aposte na vitória de João Fonseca no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

A primeira vez que o jovem carioca enfrentou esse desafio foi justamente em Melbourne, em 14 de janeiro do ano passado. E, contra o russo Andrey Rublev, então nono do mundo, João Fonseca, aos 18 anos e 112º do ranking, se tornou o mais jovem a derrotar um top 10 no Slam australiano (por 7/6, 6/3 e 7/6). Até hoje, é a maior vitória da carreira do brasileiro.

Pouco mais de quatro meses depois, já como o 65º do mundo, no dia 27 de maio, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira estreou em Roland Garros contra outro favorito, o polonês Hubert Hurkacz (28º). O triunfo da vez foi por 6/2, 6/4 e 6/2.

continua após a publicidade

No final de junho, veio a tão esperada estreia na chave principal de Wimbledon. Na temporada anterior, aos 17 anos, João Fonseca (então 216º do ranking) caiu na primeira rodada do classificatório, diante do espanhol Alejandro Moro Canas (188º). Já como o 54º do mundo, o carioca derrotou um 'velho' conhecido, o anfitrião Jacob Fearnley (51º), quem ele havia superado nas estreias do Masters 1000 de Indian Wells e na semifinal do Challenger de Canberra, na mesma temporada. O triunfo que valeu vaga à segunda rodada britânica foi por 6/4, 6/1 e 7/6.

Em 25 de agosto, quatro dias após completar 19 anos, o número 1 do Brasil e 45º do mundo debutou no US Open contra o sérvio Miomir Kecmanovic (42º). E, como no triunfo sobre Rublev, em janeiro, teve sangue frio e talento para vencer dois tiebreaks: 7/6, 7/6 e 6/3.

João Fonseca, pela primeira vez como cabeça de chave

Contra Spizzirri, logo mais, João Fonseca, pela primeira vez, vai jogar um Slam como cabeça de chave. Por ter chegado às quartas de final do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, semana passada, o tenista americano subiu quatro posições e alcançou o melhor ranking da carreira: 85º.

Em agosto de 2024, na terceira e última rodada do qualifying do US Open, uma derrota justamente para Spizzirri impediu que o brasileiro estreasse em torneios desse nível.

O americano Eliot Spizzirri desafia João Fonseca na estreia do Australian Open (Reprodução)

Com a terceira rodada de Roland Garros e Wimbledon, além da segunda fase do Australian Open e do US Open, todas em 2025, o número 1 do Brasil e 32º do mundo soma seis vitórias em 10 partidas de chave principal de Slam.

O rival americano, por sua vez, aos 24 anos, tem um triunfo e duas derrotas nesse nível de torneio.