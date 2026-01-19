No Australian Open, Alcaraz manda recado a João Fonseca: 'Me encanta ver'

João Fonseca faz sua estreia no Australian Open na noite desta segunda-feira (19). Este será o primeiro torneio do carioca de 19 anos na temporada 2026, já que desistiu dos outros dois devido a uma lesão na lombar. Antes da partida, Fonseca recebeu conselhos de ninguém mais ninguém menos que Carlos Alcaraz, atual líder do ranking mundial.

continua após a publicidade

➡️ Antes de estrear no Australian Open, João Fonseca cai no ranking mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em entrevista à ESPN, Alcaraz teceu elogios ao brasileiro e relembrou a vez que o enfrentou, em partida-exibição disputada em dezembro do ano passado, em Miami.

— Obviamente, o vi muito. É um jogador muito atrativo de ver. É um jogador que me encanta ver pela maneira que joga, por seus golpes tão poderosos que tem com essa direita, que é muito boa. E, obviamente, com a partida de exibição, fico muito feliz de poder ir vivendo experiências com ele pouco a pouco. É um ótimo menino.

continua após a publicidade

João Fonseca em treino no Australian Open (Divulgação)

➡️ Onde assistir a estreia de João Fonseca no Australian Open contra Spizzirri

Além disso, o tenista espanhol comentou os problemas físicos que afetaram Fonseca, principalmente, neste início de 2026. O atual número 32 do mundo sofre com a condição de coluna retificada.

— Obviamente, nesse começo de temporada, ele não conseguiu jogar os torneios por problemas físicos. Um conselho é que se cuide, que se recupere. É muito jovem e já chegou no tour muito bem e muito pronto.

continua após a publicidade

— E tomara que ele se recupere bem e tomara que possa jogar com ele logo. Eu lhe desejo o melhor sempre. E espero todos no final do ano no Brasil — completou Alcaraz.

Alcaraz e João Fonseca farão uma nova partida-exibição, dessa vez, no Brasil. O jogo será realizado em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 12 de dezembro.

+ Aposte na vitória de João Fonseca no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Estreia de João Fonseca no Australian Open

O número 1 do Brasil, João Fonseca, finalmente inicia sua temporada em 2026 após turbulências devido a um problema na lombar. Pela primeira vez sendo cabeça de chave no Australian Open, o carioca enfrentará o norte-americano Eliot Spizzirri (89º) na primeira rodada do torneio. O jogo está marcado para iniciar por volta das 23h (de Brasília), com transmissão da ESPN e da Disney+. O Lance! acompanha em tempo real.