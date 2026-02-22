menu hamburguer
Tênis

lAO VIVO: Acompanhe a final de João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open

A previsão é que a partida comece às 14h30 (de Brasília)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/02/2026
13:30
Atualizado há 0 minutos
Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (22), João Fonseca e Marcelo Melo enfrentam o alemão Christopher Frantzen e o holandês Robin Haase pela final do Rio Open. A partida acontece na Quadra Guga Kuerten a partir das 14h30 (de Brasília). Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Pré-jogo: Tempo fechado antes da final de duplas no Rio Open

Tempo fechado sobre a Quadra Guga Kuerten no Rio Open (Foto: Anna Ramos/Lance!)

Pré-jogo: Partida entre Etcheverry e Kopriva está na metade do terceiro set

Pré-jogo: Por esse motivo, o jogo de João Fonseca e Marcelo Melo não deve começar no horário previsto

Pré-jogo: A segunda semifinal, que acontecia na Quadra Guga Kuerten, precisou ser suspensa devido ao calor extreno no Rio de Janeiro

Pré-jogo: O primeiro finalista do simples foi definido. Algoz do João Fonseca, Ignacio Buse cai para o chileno Alejandro Tabilo com um duplo 6/3

Pré-jogo: O confronto estava previsto para acontecer na noite de ontem (21), mas foi adiado devido a fortes chuvas que castigaram o Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro

➡️ De saída do Rio Open? Medalhista olímpico promete levar João Fonseca para o judô

Trajetória de João Fonseca e Marcelo Melo nas duplas

Se a trajetória no simples terminou após a derrota para o peruano Ignacio Buse, a história nas duplas segue em aberto. Ao lado de Marcelo Melo, Fonseca alcançou pela primeira vez na carreira uma semifinal e uma final de ATP na categoria.

Antes desta edição do torneio, o jovem ainda não havia conquistado uma vitória sequer em duplas no circuito. Agora, acumulou três triunfos seguidos contra as duplas: Pellegrino (ITA) e Andrés Burruchaga (ARG), nas oitavas; Molteni e González (ARG), nas quartas; Wallner e Schnaitter (ALE), nas semifinais.

Juventude e experiência lado a lado

Enquanto João Fonseca nunca passara das quartas nas simples (como nenhum outro compatriota) e da estreia nas duplas, Melo é o atual campeão, ao lado Rafael Matos, e foi vice em 2023 e em 2014 (primeiro anfitrião a chegar à final). Em 2024, o tenista gaúcho venceu o torneio ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Em 2022, Bruno Soares foi derrotado na final ao lado do britânico Jamie Murray.

Marcelo Melo e João Fonseca no Rio Open (Foto: Fotojump)

➡️ João Fonseca leva virada e cai nas oitavas do Rio Open

