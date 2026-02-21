Famosos e ídolos do Flamengo prestigiam João Fonseca e Marcelo Melo no Rio Open

João Fonseca e Marcelo Melo fizeram um grande jogo na semifinal de duplas do Rio Open, neste sábado (21), e avançaram para a decisão. Diversos famosos prestigiaram o duelo, e o Lance! te conta todos os detalhes.

Diego Ribas e Julio César, ídolos do Flamengo e com passagens pela Seleção Brasileira, estiveram na quadra Guga Kuerten com a família para assistir à dupla do Brasil. Depois do duelo, ambos conversaram com a reportagem do Lance! sobre o momento do Rubro-Negro na temporada.

Além dos ex-jogadores de futebol, outras celebridades assistiram ao jogo de João Fonseca e Marcelo Mello no Rio Open. O ator Rodrigo Santoro e o ex-BBB e atleta Paulo André acompanharam a partida na quadra principal.

Paulo André marcou presença no Rio Open (Foto: Maria Fernanda Gondim/Lance!)

No evento, o ex-tenista argentino Diego Schwartzman, que ganhou o Rio Open em 2018, distribuiu autógrafos e tirou foto com fãs. O jornalista André Marinho também foi tietado por torcedores nos aos redores da quadra Guga Kuerten.

Diego Schwartzman tira foto com fã no Rio Open (Foto: Lucas Borges/Lance!)

Como foi a semifinal de duplas do Rio Open

Com direito a um match-point salvo e muita emoção, o Brasil está, pelo terceiro ano seguido, na final de duplas do Rio Open. Empurrados pela torcida, o mineiro Marcelo Melo, aos 42 anos, atual campeão, e João Fonseca, aos 19, derrotaram os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter, por 6/2, 2/6 e 13/11.

Enquanto o pupilo do técnico Guilherme Teixeira nunca passara das quartas nas simples (como nenhum outro compatriota) e da estreia nas duplas, Melo é o atual campeão, ao lado Rafael Matos, e foi vice em 2023 e em 2014 (primeiro anfitrião a chegar à final). Em 2024, o tenista gaúcho venceu o torneio ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Em 2022, Bruno Soares foi derrotado na final ao lado do britânico Jamie Murray.

Os adversários na final serão o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, que derrotaram o argentino Guido Andreozzi e o francês Manoel Guinard, por 7/6, 2/6 e 10/8.