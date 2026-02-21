Marcelo Melo celebra sinergia com João Fonseca após a vaga na final do Rio Open

Recordista de finais do Rio Open (4), ao lado do colombiano Juan Sebastian Cabal, Marcelo Melo, aos 42 anos, tentará o segundo título seguido de duplas do torneio neste domingo. E o ex-número 1 do mundo celebrou o entrosamento com João Fonseca, seu parceiro pela primeira vez em um torneio ATP.



Neste sábado, os anfitriões salvaram um match-point na vitória dramática sobre os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter, por 6/2, 2/6 e 13/11.

- Essa sinergia de estar sempre se apoiando é sempre muito importante, e saber que uma hora a gente está um match point abaixo, mas daqui a dois pontos pode estar um acima, e um super tiebreak muda muito. Aquele gigante sacando 6x3, de repente, estava 6x5. As emoções, às vezes, vão lá em cima, lá embaixo. Tem que estar realmente muito frio, com muita consciência do que você tem que fazer naquele momento, não é fácil, mas a gente tem que tentar lidar com aquilo, e a gente conseguiu lidar muito bem hoje, tivemos chance de fechar, não conseguimos, depois eles tiveram. É realmente um negócio inexplicável, vamos ganhar, perder, ganhar... deu certo - disse o mineiro, de 42 anos.

João Fonseca agradece apoio da torcida

João Fonseca, aos 19 anos, agradeceu os ensinamentos do parceiro, multicampeão de Grand Slams e que tem 40 títulos no currículo.

- Nas poucas vezes que eu joguei dupla foi muito rápido, isso é um pouco o que o Marcelo disse, a gente estava com o poder da partida e, do nada uma quebra ali, boas devoluções dos adversários, já ganham confiança e do nada está de 6x3 sacando os caras. Mas a torcida ajudou bastante a gente com certeza, a atmosfera, a gente acreditando todo momento, eu botando o Marcelo para cima, o Marcelo me botando para cima, ponto a ponto, mantendo a mentalidade positiva. Foi muito bom, porque cada um estava ali motivando o outro, isso fortaleceu muito para a gente ganhar a partida, salvando o match point, Marcelo lançou uma baita devolução no match-point, um saque do cara foi a 220. Enfim, são esses momentos que diferenciam, então dupla é assim, tem que estar focado todo momento, e feliz com o jeito que a gente jogou nos momentos importantes da partida.



Os adversários na final serão o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, que derrotaram o argentino Guido Andreozzi e o francês Manoel Guinard, por 7/6, 2/6 e 10/8.

Todos os brasileiros na final do Rio Open

2014 - Marcelo Melo (vice com o espanhol David Marrero)

2019 - Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva (vices)

2022 - Bruno Soares (vice com Jamie Murray)

2023 - Marcelo Melo (vice com o colombiano Juan Sebastian Cabal)

2024 - Rafael Matos (campeão com o colombiano Nicolas Barrientos)

2025 - Rafael Matos e Marcelo Melo campeões

