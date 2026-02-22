menu hamburguer
Calor extremo suspende semifinal e atrasa jogo de João Fonseca no Rio Open

Partida do brasileiro estava agendada também para a Quadra Guga Kuerten

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/02/2026
14:21
João Fonseca em ação no Rio Open (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)
imagem cameraJoão Fonseca em ação no Rio Open (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)
A programação dos últimos dias do Rio Open sofreu grandes alterações devido às chuvas intensas. Neste domingo (22), no entanto, a situação no Jockey Club Brasileiro foi oposta. O torneio precisou acionar, pela primeira vez, o protocolo de calor extremo, o que interrompeu uma das semifinais de simples.

Embora as altas temperaturas já tivessem sido um desafio para o peruano Ignacio Buse — que eliminou João Fonseca —, foi apenas na segunda semifinal que o protocolo foi oficialmente ativado. A partida entre o argentino Tomas Etcheverry e o tcheco Vit Kopriva foi interrompida ao fim do segundo set.

A regra permite que os jogadores solicitem uma pausa de dez minutos caso o índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) — que mede a temperatura considerando também a umidade, a radiação solar e o estresse térmico no corpo humano sob exposição direta ao sol — ultrapasse 30 graus. Se o marcador superar 32 graus, a suspensão do duelo é obrigatória, como ocorreu neste domingo.

A paralisação não foi longa, e o confronto foi retomado pouco depois. Ainda assim, o cronograma apertado provocou atraso na programação do dia, impactando diretamente a final de duplas.

Com isso, a decisão envolvendo João Fonseca e Marcelo Melo, inicialmente marcada para as 14h30, deve começar mais tarde do que o previsto. Ambas as partidas estão programadas para a Quadra Guga Kuerten, principal palco do torneio.

João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open (Foto: Fotojump)
João Fonseca e Marcelo Melo em ação no Rio Open (Foto: Fotojump)

