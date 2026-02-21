Diego Ribas comenta saída de Coutinho do Vasco: 'Respeito'

A situação de Philippe Coutinho no Vasco segue dando o que falar. Nesta semana, o meio-campista solicitou à diretoria do clube sua rescisão contratual, confirmada publicamente pelas redes sociais cruz-maltinas na sexta-feira (20), e encerrou a segunda passagem, que havia se iniciado em 2024.

Durante o Rio Open, evento de tênis anual no Jockey Club Brasileiro, o Lance! conversou com o ex-meia Diego Ribas, ídolo do rival Flamengo. Os dois estiveram juntos na Seleção Brasileira durante a era Tite, em 2017, e comparou sua trajetória no Rio de Janeiro à de Philippe.

- Antes de tudo, muito respeito. É muito pessoal. Já estive com o Coutinho na Seleção e respeito muito a história dele no futebol. Não sei os bastidores, como foi o dia a dia dele, não sei o que está acontecendo, mas posso falar por mim. Eu vim para o Brasil preparado, sabia o desafio que iria enfrentar. O projeto que tinha pela frente exigiria uma pressão grande, mas decidi encarar - analisou Diego Ribas.

Coutinho decidiu deixar o Vasco após momentos turbulentos, passando por críticas e até hostilidade por parte da torcida em jogos de resultados negativos. Curiosamente, Diego passou pelo mesmo processo com a camisa do Flamengo, principalmente em 2018, com protestos de aficionados e princípios de agressão em aeroportos, mas deu a volta por cima e, como capitão, conquistou 12 títulos pelo Mais Querido.

— Independente de qualquer coisa, eu faria tudo de novo. Foi uma situação difícil, delicada, e não desejo para ninguém, mas é preciso que se respeite mais os atletas. Mas se fosse necessário enfrentar esse tipo de situação para alcançar meus sonhos, faria tudo de novo. Desejo tudo de bom para o Coutinho, que ele se encontre em outro clube e volte a jogar seu futebol — concluiu o ex-jogador.

Nota do Vasco sobre a saída de Coutinho

"O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano.

Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje.

Revelado em São Januário e formado nas categorias de base do Vasco, Coutinho sempre carregou consigo a identidade vascaína ao longo de sua trajetória no futebol mundial. Em seu retorno ao clube que o projetou, demonstrou profissionalismo, dedicação e profundo respeito pela instituição, honrando a camisa em todos os momentos em que esteve em campo.

O Vasco da Gama agradece ao atleta por todo o comprometimento demonstrado ao longo deste período."

