Quem são os rivais de Marcelo Melo e João Fonseca na final do Rio Open?

Jogando pela primeira vez juntos, o mineiro Marcelo Melo, com 40 títulos de duplas no currículo, e o carioca João Fonseca, que busca a primeira conquista nessa modalidade, estão na final do Rio Open. E, neste domingo, às 14h, os rivais dos brasileiros serão o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase, que derrotaram o argentino Guido Andreozzi e o francês Manoel Guinard, por 7/6 (15), 2/6 e 10/8.

continua após a publicidade

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Enquanto Melo e João Fonseca vão disputar a primeira decisão juntos, os visitantes estão na terceira. Em 2025, Haase e Frantzen foram campeões em Chengdu, na China (foto abaixo), e ficaram com o vice em Montpellier, ambos na quadra rápida.

continua após a publicidade

Atual 56º do mundo, Haase, de 38 anos, tem outros nove títulos de duplas no currículo, além de dois de simples (em Kitzbuhel, na Áustria, em 2011 e 2012). Nas simples, o holandês já foi o 33º melhor tenista do planeta.

Já Constantin tem 27 anos e é o 35º do mundo nas duplas. Seu único título, em cinco finais, foi justamente com Haase, no torneio chinês, na temporada passada.

continua após a publicidade

Melo celebra sinergia com João Fonseca

Neste sábado, os anfitriões salvaram um match-point na vitória dramática sobre os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter, por 6/2, 2/6 e 13/11.

- Essa sinergia de estar sempre se apoiando é sempre muito importante, e saber que uma hora a gente está um match point abaixo, mas daqui a dois pontos pode estar um acima, e um super tiebreak muda muito. Aquele gigante sacando 6x3, de repente, estava 6x5. As emoções, às vezes, vão lá em cima, lá embaixo. Tem que estar realmente muito frio, com muita consciência do que você tem que fazer naquele momento, não é fácil, mas a gente tem que tentar lidar com aquilo, e a gente conseguiu lidar muito bem hoje, tivemos chance de fechar, não conseguimos, depois eles tiveram. É realmente um negócio inexplicável, vamos ganhar, perder, ganhar... deu certo - disse o mineiro, de 42 anos.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável