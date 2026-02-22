Agassi conquista moradores da Rocinha com carisma e simplicidade; vídeo

Ex-garçom e atualmente gerente de um restaurante na Zona Sul, o cearense Valdir Albuquerque, que mora há 38 anos na Rocinha, recebeu um visitante mais que ilustre em sua casa: Andre Agassi. Ex-número 1 do mundo e dono de oito títulos de Grand Slam, o ídolo americano bateu bola com crianças e adolescentes do projeto Fabiano de Paula, na comunidade, e conquistou a todos com sua simplicidade e carisma.

- É impressionante. As pessoas falavam muito do Agassi, na época que ele jogava, eu não entendia muito de tênis, mas todos falavam muito bem dele. E eu já tinha lido o livro dele, vi alguns vídeos. O carisma dele é impressionante, ele tem cuidado com todos que estão ao redor, principalmente crianças - conta Valdir, em conversa com o Lance!, cujo filho único, Valter Albuquerque, o Valtinho, de 19 anos, atleta da Tennis Route, viajou em janeiro para a Carolina do Norte, nos EUA, onde está estudando e jogando tênis.

A visita de Agassi à comunidade durou duas horas. Primeiro, ele bateu bola com crianças, adolescentes, entre eles Cauã Santos, que treina na Tennis Route, na Barra da Tijuca, e com Fabiano de Paula, ex-tenista profissional e técnico de Ingrid Martins, uma das melhores duplistas do país. Depois, foi a visita à casa de Valdir.

Andre Agassi na Rocinha com o anfitrião Valdir Albuquerque (Foto: Fotojump)





- Ele ficou tão empolgado no bate-bola com os moradores, que foi preciso a equipe do Rio Open avisar que teria outros compromissos. Quando chegou na varanda da minha casa, com uma vista de 240 graus para a comunidade, ficou impressionado. Foi novamente muito atencioso com todos, não recusou nenhum pedido de fotos - continua o anfitrião.

Agassi levou suco de graviola da Rocinha

Além do carinho dos moradores, Agassi levou da Rocinha um suco preparado pela esposa de Valdir, Francisca:

- Ela preparou um suco meio exótico, de graviola com abacaxi. Ficou muito bom, só que ele não teve tempo de beber. Como já tinham duas garrafinhas prontas, ele pediu para levá-las. Acho que ele curtiu bastante. E nós gostamos demais da presença dele na Rocinha, muito bacana para o nosso projeto, só tem a engrandecer e dar mais visibilidade para mais pessoas ajudarem as crianças que precisam.

Foi mais um dia histórico e marcante para a vida da comunidade, cuja quadra foi inagurada em novembro de 2012, por Gustavo Kuerten e Novak Djokovic, durante visita dos ex-líderes do ranking mundial ao Rio.

Neste domingo, Agassi vai entregar o troféu ao campeão de simples do Rio Open.

Andre Agassi retribui carinho dos fãs no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

