João Fonseca alcança, nas duplas ao lado de Melo, sua primeira final no Rio Open

Com direito a um match-point salvo e muita emoção, João Fonseca alcançou, neste sábado, sua primeira final no Rio Open. Ao lado de Marcelo Melo, o número 1 do Brasil nas simples garantiu vaga na decisão das duplas, com o triunfo sobre os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter, por 6/2, 2/6 e 13/11.

Enquanto o pupilo do técnico Guilherme Teixeira nunca passara das quartas nas simples e da estreia nas duplas, Melo é o atual campeão, ao lado do gaúcho Rafael Matos.

A outra vaga na final será decidida entre no duelo entre o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase contra o argentino Guido Andreozzi e o francês Manoel Guinard.

Como foi o jogo

Neste sábado, a dupla brasileira conquistou a primeira quebra da partida. Não satisfeitos, o carioca e o mineiro repetiu o feito quatro games depois, fechando a parcial inicial.

Os alemães salvaram dois breaks no segundo game do set seguinte. Já os anfitriões, na sequência, salvaram dois breaks. No entanto, dois games depois, a dupla visitante conquistou a primeira quebra no jogo. Os tenistas da Alemanha repetiram a dose no sétimo game, após três erros de voleio de Melo.

No match-tiebreak, Melo matou o primeiro ponto com um smash. A dupla alemã virou para 2/1. Com um voleio, João Fonseca empatou. Os alemães chegaram ao 4/2 com um smash de Melo para fora. E depois 5/2. Melo cravou um smash e diminuiu para 5/3, mas os rivais fizeram 6/3. Com um winer incrível, o mineiro fez o quarto ponto no match-tiebreak. Atento para o voleio, Melo fez o quinto ponto: 6/5, para delírio da torcida. Um erro de voleio na rede de João Fonseca deu o sétimo ponto aos visitantes: 7/5. Com um ace do mineiro, o Brasil diminuiu para 7/6. E uma dupla-falta dos rivais em seguida levou a arquibancada ao grito 'Brasil, Brasil'. Com uma bolada de João Fonseca na cara do adversário, na devolução, os anfitriões viraram o placar: 8/7. O número 1 do Brasil, no entanto, errou na rede o ponto seguinte: 8/8. A dupla alemão chegou ao match-point no ponto seguinte. Melo salvou o match-point com um smash. Com um winner de esquerda de Fonseca, o Brasil chegou ao matchpoint, que o parceiro desperdiçou com uma dupla-falta: 10/10. No ponto seguinte, erro dos alemães na devolução e mais um match-point para o Brasil: 11/10. Melo errou uma devolução de saque: 11/11. Outra dupla-falta dos rivais em seguida, e o mineiro fechou o jogo com um smash, e a quadra Guga Kuerten veio abaixo.

Algoz de João Fonseca busca primeira final

Pelas simples, em torno das 19h deste sábado, o peruano Ignacio Buse (91º), algoz de João Fonseca nas oitavas de final, busca a primeira decisão de ATP na carreira. Alejandro Tabilo (68º). O tenista chileno venceu, na madrugada de sábado, o jogo mais longo desta edição do Rio Open ,sobre o argentino Thiago Tirante por 7/6(2), 6/7(6) e 6/1, em 2h52.

Será apenas a segunda vez que Buse e Tabilo se enfrentam. Na primeira, na Copa Davis de 2024, no Chile, o anfitrião levou a melhor.



Semana passada, foi Tabilo quem eliminou João Fonseca na estreia do ATP 250 de Buenos Aires, onde o número 1 do Brasil defendia o título.

celebrou Buse, de 21 anos, que está no melhor ranking da carreira. E já garantiu um salto de 25 posições, pulando para o 66º lugar.

Quem vencer a semifinal deste sábado encara o ganhador do duelo entre o tcheco Vit Kopriva e o argentino Tomas Etcheverry, que começa às 17h.

