Neste domingo (22), João Fonseca e Marcelo Melo voltam à quadra central, a Guga Kuerten, do Jockey Club Brasileiro, em jogo que vale o título do Rio Open na disputa por duplas. A parceria brasileira enfrenta o alemão Christopher Frantzen e o holandês Robin Haase. O confronto está previsto paras as 14h (de Brasília) e tem transmissão do Sportv 3. O Lance! acompanha em tempo real.

Fonseca e Melo avançaram à decisão, que promete agitar o público brasileiro, após superarem os alemães Mark Wallner e Jakob Schnaitter neste sábado (20). A vitória foi suada, no tie-break, e teve fim nas parciais 6/2, 2/6 e 13/11.

Já a dupla formada por Christopher e Robin passou, na semifinal, pelo francês Manoel Guinard e pelo argentino Guido Andreozzi (7/6, 2/6 e 10/8), que eliminaram os brasileiros Melegeni e Zormann nas quartas.

Juventude e experiência lado a lado

Enquanto João Fonseca nunca passara das quartas nas simples (como nenhum outro compatriota) e da estreia nas duplas, Melo é o atual campeão, ao lado Rafael Matos, e foi vice em 2023 e em 2014 (primeiro anfitrião a chegar à final). Em 2024, o tenista gaúcho venceu o torneio ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Em 2022, Bruno Soares foi derrotado na final ao lado do britânico Jamie Murray.

João Fonseca e Marcelo Melo comemoram ponto na vitória na semifinal do Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

Informações da final por duplas do Rio Open

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Jockey Club Brasileiro, Zona Sul do Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Sportv