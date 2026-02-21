Julio César analisa momento do Flamengo e retorno de Paquetá: 'Sinal de alerta'

O Flamengo está longe dos céus em 2026. Após uma temporada mágica em 2025, com direito à dobradinha Libertadores-Brasileirão, a equipe tem passado por dificuldades sob o comando de Filipe Luís, com classificação difícil no Cariocão, vice na Supercopa e derrota na ida da Recopa.

continua após a publicidade

Durante o Rio Open, que acontece no Jockey Club Brasileiro — coincidentemente, em frente aos muros da Gávea —, a reportagem do Lance! conversou com o ex-goleiro Julio César, ídolo do Rubro-Negro, que analisou o momento atual do time e apontou os tropeços como alerta.

➡️Diego Ribas comenta saída de Coutinho do Vasco: 'Respeito'

— Toda derrota traz um sinal de alerta. Teve a derrota para o Corinthians, para o Lanús... mas o elenco é muito bom, tem jogadores experientes. O Filipe Luís é um técnico jovem, mas apesar disso, consegue ter o grupo na mão. Agora é realmente só colocar o trem de volta no trilho — declarou.

continua após a publicidade

➡️Nova obra de Rodrigo Santoro revive a Copa de 70 com Pelé e outros craques; entenda

Júlio César fala sobre volta de Paquetá ao Flamengo

Júlio também falou sobre o retorno de Lucas Paquetá, que, a exemplo do ex-goleiro, foi revelado pelas categorias de base rubro-negras e deixou o exterior para retornar ao clube que o moldou. E o discurso pregado, inclusive, foi de paciência para com o camisa 20.

— O começo do Paquetá não é preocupante não. É um jogador que amadureceu bastante nos últimos anos, jogou Copa do Mundo, conhece bem a casa. Tem que ter um pouco de paciência que as coisas vão começar a caminhar como devem ser - analisou Julio César, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

Com a camisa do Flamengo, Júlio César fez 287 jogos, somando as duas passagens, com 125 vitórias e 11 títulos, incluindo a Mercosul de 1999 e o tri carioca entre 1999 e 2001. Seu retorno foi simbólico, assinando um contrato de três meses apenas para encerrar a carreira, diferente de Lucas, que foi contratado como o atleta mais caro da história do futebol brasileiro, por mais de R$ 260 milhões, pagos junto ao West Ham-ING.

Julio Cesar com a camisa do Flamengo (Foto: Arquivo/Lance!)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.