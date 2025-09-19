Andre Agassi elogia João Fonseca: ‘Ele é maior do que você pensa’

Andre Agassi voltou a elogiar bastante João Fonseca durante entrevista ao Tennis Channel. A lenda comparou João com grandes nomes como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, atuais números um e dois no ranking mundial da ATP, respectivamente.

– Ele tem a minha atenção já faz oito meses! Assistir ele jogar é uma loucura. A potência natural que ele tem dos dois lados, a movimentação, o atleticismo… Ele é maior do que você imagina também, um pouco como o Sinner. Vi o Sinner listado com 1,88m, aí tive a chance de conhecê-lo e falei: ‘Não, não, não, você tem mais de 1,90m.’ Com o Fonseca é a mesma coisa – contou Agassi.

– Ele pode acelerar com o mesmo swing e injetar ritmo. Quando o Alcaraz faz isso, você pode ver o ritmo sendo injetado, mas quando o Fonseca faz é como se você nem soubesse que ele está vindo – acrescentou.

Sendo o treinador de João Fonseca na Laver Cup, Andre Agassi foi questionado pelo apresentador do canal sobre o que ele acha dos jogos de João e a resposta consolidou Agassi como mais um admirador influente para os fãs de Fonseca.

– É muito louco assistir ele. Ele foi a minha escolha como treinador, mas eu sou do tipo que não precisa esperar para saber o que estou vendo. Eu acredito no caminho que ele está seguindo. Espero que ele esteja preparado para lidar com o peso e a pressão que vêm com isso, claro, mas tudo que ele me mostra é que é um verdadeiro profissional e tem uma maturidade além da idade. Eu acredito nele, e quero que ele saiba disso agora. E quero estar lá assistindo ele contra qualquer um – disse o multicampeão.

João Fonseca no encontro com Federer na Laver Cup (Divulgação)

João Fonseca e as lendas na Laver Cup

Pelas regras da Laver Cup, os 3 melhores ranqueados de cada time são convidados e cada capitão tem mais 3 escolhas livres a fazer. João foi uma dessas escolhas de Andre Agassi, mostrando que o carioca está sendo visto por grandes nomes da modalidade.

Além disso, o jovem recentemente realizou um sonho de infância ao encontrar pessoalmente seu maior ídolo, Roger Federer. O encontro aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, enquanto Fonseca se preparava para sua estreia na Laver Cup.

A oitava edição da Laver Cup começa nesta sexta (19) e vai até o próximo domingo (21), em São Francisco, nos Estados Unidos. João Fonseca é o tenista mais novo a ser convocado para o campeonato.