Alcaraz domina Djokovic, vence o Australian Open e fecha o Career Slam
Aos 22 anos, espanhol se torna o mais jovem a vencer os quatro Grand Slams
Aos 22 anos, Carlos Alcaraz protagonizou mais um capítulo glorioso neste domingo, num verdadeiro duelo de gerações. Ao derrotar o recordista sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, em sua primeira final do Australian Open, o espanhol se tornou o mais jovem da história a fechar o Career Slam, que é ganhar os quatro Grand Slams. A vitória na decisão foi de virada, por 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, em 3h02m.
Foi a sétima conquista do número 1 do mundo em um dos quatro mais importantes torneios do circuito. Alcaraz já era bicampeão de Roland Garros (2024 e 2025), de Wimbledon (2023 e 2024) e do US Open (2022 e 2025).
Na Era Aberta (desde 1968), o líder do ranking é o sexto a completar o Career Grand Slam, ao lado do australiano Rod Laver, do americano Andre Agassi, do suíço Roger Federer, do compatriota Rafael Nadal e de Djokovic.
Djokovic, por sua vez, adiou o sonho de ampliar para 25 seu recorde de Grand Slams. O sérvio perdera para Alcaraz as finais de Wimbledon em 2023 e 2024. Seu último título desse nível foi o US Open de 2023. Em Melbourne, o ex-líder do ranking e atual quarto estava invicto em 10 decisões.
- Você é uma inspiração não apenas para os tenistas, mas para os atletas em geral, e para mim também. É sempre uma honra dividir a quadra contigo Obrigado por tudo o que você tem feito - disse Alcaraz, sobre Djokovic.
Nadal reverenciado
O campeão também fez uma homenagem ao compatriota Nadal, campeão de 22 Slams, dois deles na Austrália (em 2009 e 2022), presente na Rod Laver Arena neste domingo:
- É uma honra tê-lo aqui, acho que a primeira vez em um jogo meu profissional.
Em seu discurso, Djokovic também fez questão de exaltar a presença do ex-líder do ranking em um dos camarotes:
- É uma sensação estranha não te ver na quadra, hoje parecia que joguei contra dois - disse, rindo.
O recordista de Slams também fez graça com a diferença de 16 anos para o campeão:
- Você é tão jovem, tem muito tempo como eu. Com certeza nos veremos muitas vezes nos próximos 10 anos.
4º SET: Alcaraz 7/5
- Alcaraz conquista mais uma quebra e celebra o Slam que lhe faltava.
- O espanhol confirma e faz 6/5
- O sérvio empata em 5/5.
- Djokovic saca sob enorme pressão. Precisa confirmar para seguir no jogo.
- O líder do ranking sai do buraco, salva o break, faz 5/4 e vibra muito.
- Djokovic joga uma direira para fora e desperdiça o break.
- Pressionado, Alcaraz vai sacar em 30/40.
- O recordista de títulos sai de 0/30 e empata em 4/4.
- Alcaraz faz 4/3.
- O sérvio volta a confirmar o serviço sem problemas e empata novamente.
- Alcaraz confirma de zero e faz 3/2.
- Dessa vez sem sustos, Djokovic empata.
- O espanhol confirma o saque e faz 2/1.
- O ex-líder do ranking sai de 15/40, salva ao todo seis breaks e confirma.
- Alcaraz confirma o primeiro game.
- Djokovic pede atendimento médico.
3º SET: Alcaraz 6/3
- Alcaraz fecha o set após 51 minutos.
- O ex-líder do ranking salva três set points, mas é quebrado novamente.
- Alcaraz saca, faz 5/3 e fica a um game de vencer a parcial.
- Djokovic confirma.
- O número 1 do mundo abre 4/2.
- Alcaraz conquista a primeira quebra do set e vai sacar em 3/2.
- O líder do ranking empata em 2/2.
- Dessa vez sem sustos, o sérvio saca e faz 2/1.
- Alcaraz, de zero, também confirma.
- Djokovic sai de 0/30 e confirma o primeiro game.
2º SET: Alcaraz 6/2
- O número 1 do mundo confirma e leva o segundo set por 6/2, após 36 minutos.
- Djokovic manda uma direita na rede, e Alcaraz quebra novamente: 5/2.
- O espanhol pressiona na devolução e tem mais dois breaks, com o rival sacando em 15/40.
- Sem sustos, Alcaraz abre 4/2.
- Djokovic saca e diminui a desvantagem para 3/2.
- O espanhol confirma e abre 3/1.
- Alcaraz saca em 2/1 e salva um break.
- O sérvio tenta o saque e voleio, manda para fora, e o número 1 do mundo quebra pela primeira vez na decisão. Vai sacar em 2/1.
- Djokovic saca em 15/40, e o espanhol tem seus primeiros breaks da final.
- Alcaraz confirma de zero: 1/1.
- Sérvio confirma: 1/0.
- Djokovic saca em 40/40, seu game de serviço mais complicado até aqui.
1º SET: Djokovic 6/2
- O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos.
- Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks.
- O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2.
- Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2.
- Djokovic saca muito bem e abre 4/1.
- Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1.
- Djokovic faz ótima devolução e tem novo break.
- Alcaraz salva outro break, com um winner de direita.
- Djokovic pressiona e tem novo break.
- O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita.
- Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final.
- Djkovic confirma de zero: 2/1.
- Tudo igual: 1/1.
- Alcaraz faz 40/15.
- O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura.
- O sérvio abre 40/15 no primeiro game.
- Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando.
- Os finalistas estão no aquecimento.
