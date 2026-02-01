Alcaraz domina Djokovic, vence o Australian Open e fecha o Career Slam

Aos 22 anos, Carlos Alcaraz protagonizou mais um capítulo glorioso neste domingo, num verdadeiro duelo de gerações. Ao derrotar o recordista sérvio Novak Djokovic, de 38 anos, em sua primeira final do Australian Open, o espanhol se tornou o mais jovem da história a fechar o Career Slam, que é ganhar os quatro Grand Slams. A vitória na decisão foi de virada, por 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, em 3h02m.

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Foi a sétima conquista do número 1 do mundo em um dos quatro mais importantes torneios do circuito. Alcaraz já era bicampeão de Roland Garros (2024 e 2025), de Wimbledon (2023 e 2024) e do US Open (2022 e 2025).

continua após a publicidade

Na Era Aberta (desde 1968), o líder do ranking é o sexto a completar o Career Grand Slam, ao lado do australiano Rod Laver, do americano Andre Agassi, do suíço Roger Federer, do compatriota Rafael Nadal e de Djokovic.

Djokovic, por sua vez, adiou o sonho de ampliar para 25 seu recorde de Grand Slams. O sérvio perdera para Alcaraz as finais de Wimbledon em 2023 e 2024. Seu último título desse nível foi o US Open de 2023. Em Melbourne, o ex-líder do ranking e atual quarto estava invicto em 10 decisões.

continua após a publicidade

- Você é uma inspiração não apenas para os tenistas, mas para os atletas em geral, e para mim também. É sempre uma honra dividir a quadra contigo Obrigado por tudo o que você tem feito - disse Alcaraz, sobre Djokovic.

Nadal reverenciado

O campeão também fez uma homenagem ao compatriota Nadal, campeão de 22 Slams, dois deles na Austrália (em 2009 e 2022), presente na Rod Laver Arena neste domingo:



- É uma honra tê-lo aqui, acho que a primeira vez em um jogo meu profissional.

Em seu discurso, Djokovic também fez questão de exaltar a presença do ex-líder do ranking em um dos camarotes:



- É uma sensação estranha não te ver na quadra, hoje parecia que joguei contra dois - disse, rindo.

O recordista de Slams também fez graça com a diferença de 16 anos para o campeão:



- Você é tão jovem, tem muito tempo como eu. Com certeza nos veremos muitas vezes nos próximos 10 anos.



+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O sérvio Novak Djokovic cumprimenta o espanhol Carlos Alcaraz após a vitória na final do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

4º SET: Alcaraz 7/5

Alcaraz conquista mais uma quebra e celebra o Slam que lhe faltava. O espanhol confirma e faz 6/5 O sérvio empata em 5/5. Djokovic saca sob enorme pressão. Precisa confirmar para seguir no jogo. O líder do ranking sai do buraco, salva o break, faz 5/4 e vibra muito. Djokovic joga uma direira para fora e desperdiça o break. Pressionado, Alcaraz vai sacar em 30/40. O recordista de títulos sai de 0/30 e empata em 4/4. Alcaraz faz 4/3. O sérvio volta a confirmar o serviço sem problemas e empata novamente. Alcaraz confirma de zero e faz 3/2. Dessa vez sem sustos, Djokovic empata. O espanhol confirma o saque e faz 2/1. O ex-líder do ranking sai de 15/40, salva ao todo seis breaks e confirma. Alcaraz confirma o primeiro game. Djokovic pede atendimento médico.

3º SET: Alcaraz 6/3

Alcaraz fecha o set após 51 minutos.

O ex-líder do ranking salva três set points, mas é quebrado novamente.

Alcaraz saca, faz 5/3 e fica a um game de vencer a parcial.

Djokovic confirma.

O número 1 do mundo abre 4/2.

Alcaraz conquista a primeira quebra do set e vai sacar em 3/2.

O líder do ranking empata em 2/2.

Dessa vez sem sustos, o sérvio saca e faz 2/1.

Alcaraz, de zero, também confirma.

Djokovic sai de 0/30 e confirma o primeiro game.



2º SET: Alcaraz 6/2

O número 1 do mundo confirma e leva o segundo set por 6/2, após 36 minutos. Djokovic manda uma direita na rede, e Alcaraz quebra novamente: 5/2. O espanhol pressiona na devolução e tem mais dois breaks, com o rival sacando em 15/40. Sem sustos, Alcaraz abre 4/2. Djokovic saca e diminui a desvantagem para 3/2. O espanhol confirma e abre 3/1. Alcaraz saca em 2/1 e salva um break. O sérvio tenta o saque e voleio, manda para fora, e o número 1 do mundo quebra pela primeira vez na decisão. Vai sacar em 2/1. Djokovic saca em 15/40, e o espanhol tem seus primeiros breaks da final. Alcaraz confirma de zero: 1/1. Sérvio confirma: 1/0. Djokovic saca em 40/40, seu game de serviço mais complicado até aqui.

1º SET: Djokovic 6/2

O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos. Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks. O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2. Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2. Djokovic saca muito bem e abre 4/1. Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1. Djokovic faz ótima devolução e tem novo break. Alcaraz salva outro break, com um winner de direita. Djokovic pressiona e tem novo break. O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita. Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final. Djkovic confirma de zero: 2/1. Tudo igual: 1/1. Alcaraz faz 40/15. O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura. O sérvio abre 40/15 no primeiro game. Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando. Os finalistas estão no aquecimento.