Rayssa Leal competirá em Roland Garros; saiba detalhes

A Street League Skateboarding (SLS) realizará sua quinta etapa do Championship Tour 2025 no Stade Roland Garros, em Paris, no dia 11 de outubro. A brasileira Rayssa Leal, atual tricampeã mundial da competição, participará do evento para defender o título conquistado na etapa parisiense em 2024.

Histórico Roland Garros recebe Rayssa Leal

Roland Garros recebe pista de Skate da SLS (Foto: Reprodução)

O tradicional complexo esportivo francês, conhecido mundialmente por sediar o prestigiado torneio de tênis no saibro, receberá uma pista inédita de skate street. Roland Garros foi onde Gustavo "Guga" Kuerten conquistou três títulos de tênis (1997, 2000 e 2001), projetando o Brasil no cenário internacional da modalidade.

Rayssa Leal figura como um dos principais nomes da competição em Paris. A skatista brasileira busca manter sua posição dominante na liga, onde já acumula três títulos mundiais consecutivos, além da vitória na etapa francesa do ano passado.

Como funciona a SLS?

A SLS Championship Tour 2025 é composta por sete etapas ao redor do mundo. Até o momento, foram concluídas as competições em Santa Mônica (EUA), Brasília (Brasil) e Cleveland (EUA). Após o evento em Paris, a próxima disputa acontecerá em Las Vegas, no Las Vegas Convention Center, em 25 de outubro.

