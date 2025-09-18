João Fonseca terá chance de revanche na estreia da Laver Cup; entenda

O tenista brasileiro João Fonseca já tem adversário definido para sua estreia na Laver Cup. Ele enfrentará o italiano Flavio Cobolli nesta sexta-feira (19), em São Francisco, nos Estados Unidos. O jogo está previsto para as 23h (horário de Brasília).

João Fonseca, atual número 42 do ranking mundial, integra o Time Mundo na competição que reúne tenistas da Europa contra os do restante do planeta. O confronto com Cobolli, número 25 do mundo, será uma reedição de um duelo recente. Os dois se enfrentaram em junho, na primeira rodada do ATP 500 de Halle, na Alemanha, com vitória do italiano de virada.

João Fonseca é o mais novo a ser convocado para a Laver Cup

Roger Federer, um dos idealizadores e embaixadores da Laver Cup, está presente no evento que marcou sua aposentadoria das quadras em 2022. Para o jovem brasileiro, o tenista mais jovem a ser convocado para o torneio em toda a sua história, a oportunidade de estar ao lado de seu ídolo é mais uma página inesquecível em uma temporada de ascensão meteórica.

A admiração de João Fonseca por Federer não é segredo para ninguém. Em diversas entrevistas, o jovem carioca, atual número 42 do mundo, já havia citado o ex-número 1 como sua maior inspiração no esporte, não apenas pelo estilo de jogo elegante e vitorioso, mas também pela postura dentro e fora das quadras.

Agora, na Laver Cup, Fonseca terá a chance de aprender e competir com a elite do tênis mundial. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).