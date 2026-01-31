Sabalenka esclarece reação após vice do Australian Open: 'Não consegui resistir'

Neste sábado (31), Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial, conheceu sua terceira derrota nas últimas quatro decisões de torneios Grand Slam. Na final do Australian Open, a bielorrussa foi superada, de virada, por Elena Rybakina, número 5 do mundo, nas parciais 6/4, 4/6 e 6/4. Ao fim da partida, Sabalenka expressou muito descontentamento e, em entrevista coletiva, explicou as motivações dele.

— Fiquei muito chateada comigo mesma porque, mais uma vez, tive oportunidades. Joguei muito bem até certo ponto, mas não consegui resistir à agressividade que ela demonstrou na quadra hoje. Mas acho que, no geral, joguei um ótimo tênis aqui na Austrália. Mesmo nesta final, sinto que joguei muito bem. Lutei. Dei tudo de mim, e hoje ela jogou melhor.

Mesmo com o vice, Sabalenka segue na liderança do ranking mundial. No entanto, a derrota a tirou a chance de conquistar o quinto Grand Slam da carreira. A bielorrussa é bicampeã do Australian Open (2023 e 2024) e do US Open (2024 e 2025). Na edição de 2025 da competição australiana, também terminou como a segunda colocada.

— Sinto que perdi a maioria das finais de Grand Slam que disputei. Encaro cada derrota individualmente porque, obviamente, quase sempre foi contra jogadoras diferentes, e tive problemas diferentes durante a partida. Cometi erros diferentes. Algumas foram ótimas, joguei incrivelmente bem. Então, acho que encaro uma por uma.

Sabalenka na final do Australian Open 2026 (Foto: Izhar Khan/ AFP)

Como foi a final do Australian Open?

Com direito a uma virada espetacular no set decisivo, Elena Rybakina, campeã de Wimbledon em 2022, conquistou, neste sábado (31), aos 26 anos, o segundo Grand Slam da carreira. Numa reedição da final do Australian Open de 2023, a cazaque, que perdia por 3/0 a parcial final, se vingou da bicampeã bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, com a vitória por 6/4, 4/6 e 6/4, em 2h18m.

A número 1 do mundo, por sua vez, que tentava o quinto título de Slam (o terceiro no torneio), amargou a segunda derrota seguida na decisão em Melbourne. Ano passado, o troféu ficou com a americana Madison Keys.

— Foi uma batalha, estou muito orgulhosa. É, realmente, o Happy Slam. Agradeço ao meu time por termos conquistado esse resultado — celebrou a nova campeã, que vai subir duas posições no ranking, igualando o melhor da carreira até aqui: 3º.

A cazaque Elena Rybakina com o troféu do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Neste sábado (31), como era esperado, o que se viu foi um embate entre duas tenistas com ótimos saques e devoluções. Não por acaso, a cazaque e a bielorrussa chegaram à decisão sem perder sets. A final foi tão equilibrada que cada tenista venceu 92 pontos.

