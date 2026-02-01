Alcaraz dispara no topo do raking após título do Australian Open
O ranking oficial será divulgado nesta segunda (2)
- Matéria
- Mais Notícias
Carlos Alcaraz conquistou o último Grand Slam que faltava para completar seu currículo. O espanhol superou o veterano Novak Djokovic por 3 sets a 1, com parciais 2/6, 6/2, 6/3 e 7/5, e se isolou na liderança do ranking ATP.
Relacionadas
O espanhol somará 2.000 pontos pelo título, descontará os 400 referentes às quartas de final de 2025 e atingirá a marca de 13.650 pontos. Enquanto isso, Jannik Sinner, segundo do ranking, perderá os 2.000 do título anterior e soma apenas os 800 da semifinal desta edição, caindo para 10.300 pontos.
A diferença de 3.350 pontos entre os dois primeiros equivale a um título de Grand Slam somado a um Masters 1000, com 350 pontos de sobra para Alcaraz, que garante sua permanência no topo do mundo por mais algumas semanas.
Na parte de baixo do Top 3, Novak Djokovic vai ultrapassar Alexander Zverev para assumir o posto de número 3 do mundo. O sérvio chegará aos 5.280 pontos, contra 4.605 do alemão.
➡️Alcaraz domina Djokovic, vence o Australian Open e fecha o Career Slam
➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Projeção do topo do ranking ATP 2026
- 1° Carlos Alcaraz - 13.650 pontos
- 2° Jannik Sinner - 10.300 pontos
- 3° Novak Djokovic - 5.280 pontos
- 4° Alexander Zverev - 4.605 pontos
+ Aposte no seu tenista favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias