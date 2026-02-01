Djokovic reverencia e faz graça com Nadal no Australian Open; vídeo

Frustração à parte por ter sofrido a primeira derrota em 11 finais no Australian Open, Novak Djokovic reverenciou e fez graça com um de seus maiores adversários, Rafael Nadal. O ex-tenista espanhol, bicampeão em Melbourne (em 2009 e 2022), foi um dos convidados especiais da final deste domingo, vencida, pela primeira vez, pelo compatriota Carlos Alcaraz, de 22 anos.

- Quero falar com o lendário Rafa. É muito estranho te ver aí e não aqui (risos). Só quero dizer que é uma honra compartilhar a quadra com você e ter você assistindo à final, é a primeira vez para mim. Obviamente, é uma sensação um pouco estranha, mas obrigado por estar presente - agradeceu.

Mantendo o bom humor, o ex-número 1 do mundo e atual quarto disse:



- Muitas lendas espanholas. Parecia que eram 2 contra 1 esta noite. Não foi justo, mas tudo bem.

O campeão Carlos Alcaraz e o vice Novak Djokovic com os troféus do Australian Open (Foto: IZHAR KHAN / AFP)

Djokovic e Nadal se enfrentaram 60 vezes

Protagonistas de uma das maiores rivalidades da história e maiores vencedores de Grand Slam, o sérvio (24 títulos) e o ex-tenista espanhol (22, que se aposentou em novembro de 2024) se enfrentaram nada menos que 60 vezes (apenas duas em Melbourne). Djokovic levou a melhor no confronto direto, com 31 vitórias. Desses triunfos, no Australian Open foram nas finais de 2012 e 2019.

Em 2025, o recordista Nadal (14 títulos) foi homenageado com uma placa na quadra central de Roland Garros. E Djokovic, assim como o suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray, prestigiaram a solenidade.

O encontro entre Nadal e Alcaraz

Neste domingo, tal como Djokovic, Alcaraz também exaltou a presença do compatriota durante a premiação deste domingo. No vídeo abaixo, o encontro de Nadal com o mais novo campeão do Australian Open:



Último anfitrião a vencer o Australian Open nas simples, em 1976, Mark Edmondson foi quem entregou o troféu a Alcaraz neste domingo. O ex-tenista fez graça com o número 1 do mundo, relembrando um gesto de 50 anos atrás.

