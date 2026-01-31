Bia Haddad mede forças com adversária inédita na estreia do WTA de Abu Dhabi

Neste sábado (31), a tenista Bia Haddad, 61ª colocada do ranking mundial da WTA, conheceu sua adversária da estreia no WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A brasileira terá vida difícil em busca de sua primeira vitória na temporada 2026, após cair nos duelos iniciais do ATP de Adelaide e do Australian Open.

Bia Haddad medirá forças, de forma inédita no circuito mundial, com Dayana Yastremska, número 28 do mundo. A ucraniana, logo no primeiro compromisso da atual temporada, chegou até as oitavas de final do ATP 250 de Brisbane.

Caso avance, a brasileira enfrentará, na próxima fase do WTA de Abu Dhabi, a russa Ekaterina Alexandrova, cabeça de chave número 2. Na edição de 2024 do torneio, Bia Haddad foi eliminada apenas na semifinal.

O saque é uma das armas de Bia Haddad (Foto: William West/ AFP)

Bia Haddad caiu na estreia do Australian Open

No último sábado (18), Bia Haddad esteve muito perto da primeira vitória na temporada. Mas, diante da cazaque Yulia Putintseva (94ª do mundo), a número 1 do Brasil e 61ª do ranking, que vencia por 3/1 o set decisivo, perdeu por 3/6, 7/5 e 6/3, em uma partida que durou 2h53m.

A estreia da número 1 do Brasil fez a acanhada quadra 6 de Melbourne rapidamente lotar. Mas, apesar dos gritos de 'olê, olê, olá, Bia, Bia', a brasileira, de 29 anos, sofreu novo revés em 2026. No domingo, a paulistana perdera para Victoria Mboko, de 19 anos e 17ª do mundo, na primeira rodada do WTA 500 de Adelaide, também na Austrália.

