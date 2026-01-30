Atuação de Wesley, ex-Flamengo, vira debate na Europa: 'Cada vez mais'

A atuação de Wesley, cria do Flamengo, nesta quinta-feira (29), movimentou demais as redes sociais europeias. A Roma empatou com o Panathinaikos por 1 a 1, fora dos seus domínios, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

Como é de praxe no trabalho de Gasparini, o italiano rodou bastante o time para o duelo decisivo do torneio. Wesley, cria do Flamengo, começou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo do jogo e foi bem.

➡️Europeus reagem à chegada de Lucas Paquetá no Flamengo: 'Me sinto mal'

Nas redes sociais, a repercussão da atuação do lateral brasileiro foi muito grande, principalmente entre os torcedores da Roma. A maioria se rendeu ao jogador, que vem atuando como ala-esquerdo no clube italiano. Veja comentários sobre a partida de Wesley, ex-Flamengo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Vasco apontam culpado por derrota para o Mirassol: 'Parabéns'

Wesley, ex-Flamengo, improvisado na lateral esquerda, destacou-se na partida e foi eleito o melhor jogador em campo (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)

Veja comentários sobre a atuação de Wesley, formado na base do Flamengo

Tradução sobre o brasileiro: Na minha opinião, ele era o que todos pensavam que Wesley era: bom corredor, atlético, mas com pouca técnica.

Tradução sobre Wesley, ex-Flamengo: A expulsão de Mancini prejudica o trabalho de todos. Roma domina bem o campo, mas ainda é muito lento e pesado: o gol no "início" do segundo tempo cansa um pouco as pernas, mas as substituições certas dão movimento e fluidez. Que golaço de Ziolkowski! Wesley cada vez mais crucial.

Tradução sobre o jovem lateral: Estamos invadindo a área com Ziolkoso, Della Rocca, Tsimikas e Wesley. Poesia.

Tradução sobre Wesley, ex-Flamengo: Um jogo que vocês poderiam ter vencido de camiseta, mas se entregaram de forma tola. Em um momento, eu já estava resignado, mas aí veio o gol de empate do nada e ficamos felizes. Quanto às atuações individuais, duas coisas a observar: Gollini não me inspirou nenhuma confiança, e Wesley entrou com a sua habitual agressividade. Vai, Roma!

continua após a publicidade

Tradução sobre o cria do Ninho do Urubu: Monumental El-aynaoui Ziolkowski muito bom Ghilardi fez uma partida excelente, uma pena essa falta de atenção. Wesley sempre muda o jogo. É muito importante chegar às oitavas de final. Massaraaaaaaa

🤑 Aposte na vitória do Flamengo ou em jogos de Wesley após possível vinda de Paquetá! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas