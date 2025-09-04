menu hamburguer
Equipe de João Fonseca na Laver Cup anuncia duas substituições; entenda

Americanos Opelka e Michelsen substituem Shelton e Paul

Laver Cup, com João Fonseca, anuncia mais dois nomes (Reprodução)
Laver Cup, com João Fonseca, anuncia mais dois nomes (Reprodução)
unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
19:31
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste mês, logo após a Copa Davis, João Fonseca vai debutar na Laver Cup, torneio exibição que não conta pontos para o ranking. Pois esse torneio, que acontece em San Francisco, de 19 a 21, no Chase Center, anunciou, nesta quinta-feira (4), duas substituições: os americanos Reilly Opelka (67º do mundo) e Alex Michelsen (32º) substituem os compatriotas Ben Shelton e Tommy Paul, ambos lesionados, no Time Mundo, o mesmo que terá a estreia do número 1 do Brasil e 45º do mundo.

Com essas duas novidades, o Time Mundo, pelo qual João Fonseca vai estrear, também tem a presença dos americanos Taylor Fritz e Frances Tiafoe e do argentino Francisco Cerundolo. O capitão é o americano Andre Agassi.

Fritz, Cerundolo e Tiafoe completam o time de João Fonseca


A torcida brasileira tem uma ótima lembrança de Cerundolo. Afinal, em fevereiro, uma vitória sobre o argentino, na decisão do ATP 250 de Buenos Aires, tornou João Fonseca o mais jovem do país, aos 18 anos, a erguer um título desse nível.



O número 1 do Brasil também tem boa recordação de Michelsen, contra quem, em 2024, conquistou a primeira vitória em Masters 1000 na carreira. Na ocasião, no saibro de Madri.

Já em junho de 2025, na grama do ATP 250 de Eastbourne, João Fonseca foi derrotado, por 2 sets a 1, na primeira vez que enfrentou Fritz, quarto do mundo.

O Time Europa, por sua vez, tem confirmados o espanhol Carlos Alcaraz (2º), o alemão Alexander Zverev (3º), o dinamarquês Holger Rune (11º), o tcheco Jakub Mensik (16º), o norueguês Casper Ruud (12º) e o italiano Flavio Cobolli (26º). O capitão é o francês Yannick Noah.

Desses, João Fonseca derrotou Mensik na fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro de 2024, e perdeu para Cobolli na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama, quando chegou a desperdiçar um match-point.

Jakub Mensik - Masters 1000 de Miami
Jakub Mensik é o atual campeão do Masters 1000 de Miami (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

Tudo sobre

