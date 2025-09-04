Equipe de João Fonseca na Laver Cup anuncia duas substituições; entenda

Neste mês, logo após a Copa Davis, João Fonseca vai debutar na Laver Cup, torneio exibição que não conta pontos para o ranking. Pois esse torneio, que acontece em San Francisco, de 19 a 21, no Chase Center, anunciou, nesta quinta-feira (4), duas substituições: os americanos Reilly Opelka (67º do mundo) e Alex Michelsen (32º) substituem os compatriotas Ben Shelton e Tommy Paul, ambos lesionados, no Time Mundo, o mesmo que terá a estreia do número 1 do Brasil e 45º do mundo.



Com essas duas novidades, o Time Mundo, pelo qual João Fonseca vai estrear, também tem a presença dos americanos Taylor Fritz e Frances Tiafoe e do argentino Francisco Cerundolo. O capitão é o americano Andre Agassi.

Fritz, Cerundolo e Tiafoe completam o time de João Fonseca



A torcida brasileira tem uma ótima lembrança de Cerundolo. Afinal, em fevereiro, uma vitória sobre o argentino, na decisão do ATP 250 de Buenos Aires, tornou João Fonseca o mais jovem do país, aos 18 anos, a erguer um título desse nível.





O número 1 do Brasil também tem boa recordação de Michelsen, contra quem, em 2024, conquistou a primeira vitória em Masters 1000 na carreira. Na ocasião, no saibro de Madri.

Já em junho de 2025, na grama do ATP 250 de Eastbourne, João Fonseca foi derrotado, por 2 sets a 1, na primeira vez que enfrentou Fritz, quarto do mundo.



O Time Europa, por sua vez, tem confirmados o espanhol Carlos Alcaraz (2º), o alemão Alexander Zverev (3º), o dinamarquês Holger Rune (11º), o tcheco Jakub Mensik (16º), o norueguês Casper Ruud (12º) e o italiano Flavio Cobolli (26º). O capitão é o francês Yannick Noah.



Desses, João Fonseca derrotou Mensik na fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro de 2024, e perdeu para Cobolli na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na grama, quando chegou a desperdiçar um match-point.

