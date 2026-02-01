AO VIVO: Siga a final do Australian Open entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic
Espanhol e sérvio se enfrentam pela primeira vez na decisão de Melbourne
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo, Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz se enfrentam, pela primeira vez, na final do Australian Open. O sérvio venceu o primeiro set por 6/2, e o Lance! acompanha ao vivo a decisão.
➡️ Campeã Rybakina iguala feito de Sharapova, de 2008, no Australian Open; entenda
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Relacionadas
Enquanto o primeiro, aos 38 anos, tenta o ser o mais velho a ganhar um Grand Slam, o segundo, aos 22, está a uma vitória de se tornar o mais jovem a vencer os quatro torneios desse nível.
2º SET
- Sérvio confirma: 1/0.
- Djokovic saca em 40/40, seu game de serviço mais complicado até aqui.
1º SET: Djokovic 6/2
- O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos.
- Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks.
- O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2.
- Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2.
- Djokovic saca muito bem e abre 4/1.
- Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1.
- Djokovic faz ótima devolução e tem novo break.
- Alcaraz salva outro break, com um winner de direita.
- Djokovic pressiona e tem novo break.
- O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita.
- Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final.
- Djkovic confirma de zero: 2/1.
- Tudo igual: 1/1.
- Alcaraz faz 40/15.
- O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura.
- O sérvio abre 40/15 no primeiro game.
- Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando.
- Os finalistas estão no aquecimento.
Pré-jogo Alcaraz x Djokovic
- Alcaraz ganhou o sorteio e escolheu receber o saque no início da final.
- Djokovic ficou menos tempo em quadra, na campanha até aqui, do que o adversário.
- Partida deste domingo é a 38ª final de Slam do sérvio, que busca o 25º troféu, e a oitava do espanhol, que tenta o sétimo.
- No confronto direto, são cinco vitórias de Djokovic, em nove partidas.
- Em finais de Grand Slams, a vantagem é do espanhol, que derrotou o rival nas finais de Wimbledon em 2023 e 2024
- Número 1 do mundo, Alcaraz jamais havia passado das quartas de final em Melbourne. O espanhol parou nessa rodada nos últimos dois anos. Em 2024, o carrasco do jovem tenista foi justamente Djokovic.
- Sorte de campeão? O experiente sérvio contou com duas desistências até aqui: nas oitavas de final, lesionado, o tcheco Jakub Mensik (algoz de Djokovic na final de Miami, ano passado) nem entrou em quadra, lesionado. Nas quartas, o italiano Lorenzo Musetti vencia por 2 sets a 0, mas desistiu no terceiro, por conta de uma lesão.
- Djokovic, por sua vez, desbancou ninguém menos do que o atual bicampeão de Melbourne, o italiano Jannik Sinner, que vinha de 19 vitórias seguidas no torneio.
- Alcaraz, que sofreu com cãibras no final do terceiro set, superou o alemão Alexander Zverev, atual vice-campeão.
- Tanto o espanhol, líder do ranking, quanto o sérvio, número 4, venceram batalhas de cinco sets nas semifinais.
- ➡️Alcaraz surpreende Zverev momentos antes da semifinal; veja vídeo
+ Aposte no seu tenista favorito!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias