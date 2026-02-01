AO VIVO: Siga a final do Australian Open entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic

O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos.

Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks.

O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2.

Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2.

Djokovic saca muito bem e abre 4/1.

Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1.

Djokovic faz ótima devolução e tem novo break.

Alcaraz salva outro break, com um winner de direita.

Djokovic pressiona e tem novo break.

O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita.

Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final.

Djkovic confirma de zero: 2/1.

Tudo igual: 1/1.

Alcaraz faz 40/15.

O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura.

O sérvio abre 40/15 no primeiro game.

Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando.