AO VIVO: Siga a final do Australian Open entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic

Espanhol e sérvio se enfrentam pela primeira vez na decisão de Melbourne

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
05:06
Atualizado há 1 minutos
Neste domingo, Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz se enfrentam, pela primeira vez, na final do Australian Open. O sérvio venceu o primeiro set por 6/2, e o Lance! acompanha ao vivo a decisão.

Enquanto o primeiro, aos 38 anos, tenta o ser o mais velho a ganhar um Grand Slam, o segundo, aos 22, está a uma vitória de se tornar o mais jovem a vencer os quatro torneios desse nível.

2º SET

  • Sérvio confirma: 1/0.
  • Djokovic saca em 40/40, seu game de serviço mais complicado até aqui.

1º SET: Djokovic 6/2

  1. O sérvio quebra novamente e fecha em 6/2, após 33 minutos.
  2. Djokovic segue dominante e tem mais dois breaks.
  3. O ex-líder do ranking segue impecável e abre 5/2.
  4. Alcaraz sai de 0/30, confirma o serviço, e o sérvio vai sacar em 4/2.
  5. Djokovic saca muito bem e abre 4/1.
  6. Alcaraz erra um backhand para fora, e o sérvio conquista a primeira quebra. Ele vai sacar em 3/1.
  7. Djokovic faz ótima devolução e tem novo break.
  8. Alcaraz salva outro break, com um winner de direita.
  9. Djokovic pressiona e tem novo break.
  10. O líder do ranking salva o break com uma curta perfeita.
  11. Alcaraz manda uma direita na rede, e o sérvio tem o primeiro break da final.
  12. Djkovic confirma de zero: 2/1.
  13. Tudo igual: 1/1.
  14. Alcaraz faz 40/15.
  15. O recordista de títulos confirma o serviço no game de abertura.
  16. O sérvio abre 40/15 no primeiro game.
  17. Terminado o aquecimento, Djokovic vai começar sacando.
  18. Os finalistas estão no aquecimento.

Pré-jogo Alcaraz x Djokovic

  1. Alcaraz ganhou o sorteio e escolheu receber o saque no início da final.
  2. Djokovic ficou menos tempo em quadra, na campanha até aqui, do que o adversário.
  1. Partida deste domingo é a 38ª final de Slam do sérvio, que busca o 25º troféu, e a oitava do espanhol, que tenta o sétimo.
  2. No confronto direto, são cinco vitórias de Djokovic, em nove partidas.
  3. Em finais de Grand Slams, a vantagem é do espanhol, que derrotou o rival nas finais de Wimbledon em 2023 e 2024
  4. Número 1 do mundo, Alcaraz jamais havia passado das quartas de final em Melbourne. O espanhol parou nessa rodada nos últimos dois anos. Em 2024, o carrasco do jovem tenista foi justamente Djokovic.
  5. Sorte de campeão? O experiente sérvio contou com duas desistências até aqui: nas oitavas de final, lesionado, o tcheco Jakub Mensik (algoz de Djokovic na final de Miami, ano passado) nem entrou em quadra, lesionado. Nas quartas, o italiano Lorenzo Musetti vencia por 2 sets a 0, mas desistiu no terceiro, por conta de uma lesão.
  6. Djokovic, por sua vez, desbancou ninguém menos do que o atual bicampeão de Melbourne, o italiano Jannik Sinner, que vinha de 19 vitórias seguidas no torneio.
  7. Alcaraz, que sofreu com cãibras no final do terceiro set, superou o alemão Alexander Zverev, atual vice-campeão.
  8. Tanto o espanhol, líder do ranking, quanto o sérvio, número 4, venceram batalhas de cinco sets nas semifinais.

