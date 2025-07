O Masters 1000 de Toronto, próximo torneio de João Fonseca, tem sua importância na carreira de Jannik Sinner. Afinal, foi no torneio canadense, em 2023, que o líder do ranking e atual campeão de Wimbledon venceu seu primeiro de seus quatro títulos em torneios desse nível.



➡️ Imagens do título de Sinner contra Alcaraz em Wimbledon



➡️ Anisimova chora após perder a final de Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Em Wimbledon, Swiatek chega à 100ª vitória em Slams



Como João Fonseca, Sinner também estreou aos 17 anos em torneios Masters 1000. No caso do italiano, em casa, em 2019, em Roma, quando era apenas o 263º do mundo. Naquela semana, o anfitrião derrotou o americano Steve Johnson (59º) na estreia (vídeo abaixo) e perdeu na rodada seguinte, para o grego Stefanos Tsitsipas (7º).

O brasileiro, no saibro de Madri, aos 17 anos, em 2024, também venceu a estreia em torneios desse nível, sobre o americano Alex Michelsen (70º). E, como o italiano, parou na segunda rodada, diante do britânico Cameron Norrie (30º)

continua após a publicidade

Em março de 2021, em sua quarta participação em Masters, Sinner (31º) já chegou à final. Foi na quadra rápida de Miami, quando acabou superado pelo polonês Hubert Hurkacz.



Dois anos depois, o italiano, então 11º do ranking), disputou outra decisão nesse nível de torneio. Mas acabou superado, dessa vez pelo russo Daniil Medvedev (5º).

continua após a publicidade

Em sua terceira final de Masters 1000, em Toronto, há dois anos, Sinner, enfim, saboreou o primeiro troféu desse nível. Na final, a vítima foi o australiano Alex De Minaur.



Vítima de Sinner derrotou João Fonseca em Miami



Curiosamente, o vice de Sinner na final de Toronto em 2023 foi quem impediu que João Fonseca atingisse, pela primeira vez, as oitavas de final de um torneio desse nível. O duelo entre ambos foi em março de 2025, em Miami, e De Minaur venceu o brasileiro, numa batalha de mais de duas horas, de virada, por 5/7, 7/5 e 6/3.

Até agora, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, soma cinco vitórias em 10 partidas de Masters 1000. O único revés que sofreu na estreia nesse nível foi no último que disputou, no saibro de Roma, diante do húngaro Fabian Marozsan (61º). Naquela semana, o jovem carioca era o 65º melhor tenista do planeta. Hoje, ele é o 48º.



➡️ João Fonseca cresceu mais de 500% nas redes sociais