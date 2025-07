Australiano Nick Kyrgios diz que tinha ódio de Rafael Nadal

Quase sempre polêmico, Nick Kyrgios, aos 30 anos, não poupou críticas a Rafael Nadal, nesta semana. Em entrevista ao Tennis365, o australiano, de 30 anos, criticou algumas atitudes do ex-tenista espanhol, que se aposentou em novembro do ano passado e é admirado por muitos do circuito mundial

Ex-número 13 (seu melhor ranking, alcançado em 2016), atualmente o australiano é apenas o 640º do mundo e volta às quadras no ATP 500 de Washington, que começa na próxima segunda-feira e já foi vencido duas vezes por Kyrgios: em 2019 e 2022.



Sobre Nadal, o australiano disse:

- Eu não o suportava. Quando o via entrando e saindo da quadra, isso gerava em mim um ódio tremendo, eu o desprezava imensamente. Estava incrivelmente motivado para jogar contra ele, sentia uma raiva enorme dentro de mim e sempre tentava jogar meu melhor tênis para mostrar a todos que o idolatravam por sua ética de trabalho que você pode ter sucesso se divertindo e mantendo a calma. Nunca tive sentimentos semelhantes ao enfrentar Roger ou Novak, por exemplo - disparou Kyrgios, que perdeu seis das nove partidas contra Nadal.

Como é de conhecimento de muitos, o ex-tenista espanhol tinha algumas manias quando estava em quadra. Como ajeitar o cabelo antes de sacar. E Kyrgios

- Rafael tinha doenças de tênis com todas aquelas coisas que ele fazia durante as partidas. Alguns de seus gestos me enojavam. Eu odiava ver jogadores que demoravam tanto entre os saques, especialmente entre o primeiro e o segundo saque. Ele fazia isso, e isso me fez desprezá-lo.

Kyrgios tem uma vitória no ano; Nadal recebe Federer na Espanha

Na quinta-feira (17), Nadal recebeu o suíço Roger Federer na unidade de Palma de Mallorca, na Espanha, de sua academia.

Kyrgios, por sua vez, chegará a Washington com apenas uma vitória em cinco jogos na temporada. O único triunfo do australiano, até aqui, foi na estreia do Masters 1000 de Miami, contra o anfitrião Mackenzie McDonald (101º).