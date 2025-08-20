Europeus reagem a novo reforço do Cruzeiro: ‘Não aprendemos?’
Colombiano é o primeiro jogador contratado pela Raposa nesta janela
O atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, desembarcou, nesta quarta-feira (20), em Belo Horizonte, para fazer exames médicos e assinar contrato como novo reforço do Cruzeiro. Quando as notícias começaram a surgir na Europa, os torcedores avaliaram a contratação do jogador.
Sinisterra agradece recepção da torcida do Cruzeiro e fala de condição física
Cruzeiro
O jogador, contratado ao Bournemouth, da Inglaterra, seguiu para a Toca da Raposa 2, na companhia do empresário Simone Rondanini, que estava no Rio de Janeiro, onde acertou a contratação do atacante colombiano Andrés Gomez pelo Vasco.
Sinisterra, novo reforço do Cruzeiro, chegou a fazer muito sucesso na Liga Inglesa, e até por isso, o atleta é muito comentado nas redes sociais europeias. Veja a avaliação do jogador abaixo, desde que as notícias sobre sua saída começaram a surgir. Sobrou até para sua reposição lá no Bornemouth.
Veja reação dos europeus com o novo reforço do Cruzeiro
"Sinisterra já nos deixou? Tudo ficou um pouco quieto nesse aspecto"
"Lesões podem acontecer a qualquer momento, mas certamente minimizar o risco é evitar contratar jogadores que passam mais tempo na mesa de tratamento do que no gramado. Não aprendemos com Bamford, Forshaw, Sinisterra etc.?" Sobre o novo reforço do Cruzeiro.
"Lembra-me o Sinisterra com seu histórico de lesões"
"Sinisterra para o Cruzeiro? Seria uma contratação e tanto para eles! Estava falando sobre como os clubes brasileiros estão se destacando no mercado. Uma jogada interessante, se acontecer"
Atacante Sinisterra se destacou no futebol inglês
No Leeds, foram 26 jogos e oito gols marcados. Em setembro de 2023, Sinisterra foi emprestado ao Bournemouth, também da Inglaterra, e, em fevereiro de 2024, comprado em definitivo por 20 milhões de libras (R$ 146 milhões na cotação atual). Com a camisa do Bournemouth, o colombiano disputou 37 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências.
Pela Seleção Colombiana, Sinisterra disputou 18 jogos e marcou cinco gols. A última partida foi em 15 de outubro de 2024, quando atuou por 14 minutos, marcou gol e deu assistência na goleada por 4 a 0 sobre o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Sinisterra será o primeiro reforço do Cruzeiro neste janela de transferência, que se encerra em 2 de setembro. O atacante é destro e atua, preferencialmente, pelo lado esquerdo do campo. A imposição física, o duelo de um contra um e a finalização de média distância são as principais características do colombiano, que atenderia às necessidades desejadas pelo técnico Leonardo Jardim para reforçar o elenco.
