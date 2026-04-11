Alcaraz x Sinner na final do Masters 1000 de Monte Carlo: horário e onde assistir

Os dois melhores tenistas da atualidade, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, se enfrentam neste domingo (12), a partir das 10h30 (de Brasília), pela final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. A partida que define o primeiro campeão no saibro em 2026 tem transmissão da ESPN 2 (TV) e do Disney+ (serviço de streaming).

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➡️ Sinner faz história e iguala feito do 'Big Three'

Na semifinal, Sinner eliminou o número 3 do mundo, Alexander Zverev, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. Já Alcaraz avançou para a decisão após vencer o monegasco Valentin Vacherot, 23º do ranking, com um duplo 6/4.

➡️ Alcaraz confirma favoritismo na semifinal e enfrenta Sinner na decisão em Monte Carlo

É a nona vez que os atletas se encontram em uma final do circuito ATP. Além disso, ambos estão empatados com 26 títulos da categoria cada. Sinner vem de duas vitórias em torneios Masters 1000 de quadra dura nos Estados Unidos - Indian Wells e Miami - e tenta uma conquista inédita na carreira, enquanto Alcaraz defende o título de 2025 e busca o bicampeonato.

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O título em Monte Carlo também vale a liderança do ranking mundial. Neste momento é o espanhol quem ocupa a primeira colocação, seguido pelo italiano.

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✅🎾 Ficha técnica

SInner e Alcaraz antes da decisão do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Carlos Alcaraz (ESP) x Jannik Sinner (ITA) - Final do Masters 1000 de Monte Carlo

📅 Data e horário: Domingo, 12 de abril de 2026, às 10h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Gráfico mostra números de Alcaraz e Sinner em 2026 (Reprodução)

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