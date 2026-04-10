O placar marcou vitória por 2 sets a 1 e confirmou a classificação para as semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo, mas o semblante de Alexander Zverev nesta sexta-feira (10) estava longe de ser comemorativo. Logo após eliminar o brasileiro João Fonseca, o tenista alemão expôs uma forte insatisfação com o próprio nível técnico na terra batida e tomou uma atitude drástica: dispensou o descanso e rumou diretamente para uma quadra anexa para realizar treinamentos corretivos.

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— É a primeira semana no saibro, sabia que não seria fácil e que não mostraria um tênis bonito, mas venci e estou nas semifinais. Estou sofrendo mais no saibro do que na quadra dura nesse aspecto.

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O desafio do saibro

Para o atual número 3 do mundo, a mudança das quadras rápidas para a superfície lenta tem cobrado um preço alto. O campeão olímpico diagnosticou que a imprecisão nos golpes e a dificuldade em encontrar o ritmo ideal de jogo foram seus principais obstáculos na partida disputada em Mônaco.

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— É uma questão de ritmo, ainda estou errando algumas bolas. Mas acho que o terceiro set foi o meu melhor, consegui melhorar e isso é o mais importante.

Agora o alemão vai se preparar para o próximo sábado (11), onde enfrentará o italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo pela semifinal do torneio. A partida está prevista para iniciar em torno de 8h30 (de Brasília).

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O saldo do lado brasileiro

Se a vitória teve sabor de cobrança para o alemão, a eliminação foi encarada com maturidade pelo seu adversário. João Fonseca, de 19 anos e atual 40º do ranking da ATP, encerrou um ciclo intenso onde enfrentou a elite do esporte (Alcaraz, Sinner e o próprio Zverev) no intervalo de apenas um mês. Chegando até as quartas de final do torneio, João faturou cerca de 940 mil reais em premiação.

➡️ Análise: João Fonseca, aos 19 anos, já encurtou a distância para o top 3

➡️ Alcaraz e Sinner se aproximam do primeiro duelo na temporada

O roteiro de João Fonseca até Roland Garros:

13 de abril: ATP 500 de Munique (Alemanha) 22 de abril: Masters 1000 de Madri (Espanha) 6 de maio: Masters 1000 de Roma (Itália) 24 de maio: Roland Garros (França)

Alexander Zverev (esquerda) e João Fonseca (direita) pelas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Reprodução/Masters 1000 de Monte Carlo)

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