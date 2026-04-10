Alcaraz e Sinner se aproximam do primeiro duelo na temporada

Os dois melhores tenistas do mundo estão próximos de medirem forças pela primeira vez na temporada. Isso porque, nesta sexta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz (1º) e o italiano Jannik Sinner (2º) avançaram às semifinais do Masters 1000 de Monte Carlo, com triunfos, respectivamente, sobre o cazaque Alexander Bublik (6/3 e 6/0) e o canadense Felix Auger-Aliassime (6/3 e 6/4).

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Em busca de uma inédita final, Sinner vai enfrentar, no sábado, o alemão Alexander Zverev (3º), algoz do brasileiro João Fonseca.

Já Alcaraz, atual campeão, mede forças com o anfitrião Valentin Vacherot (23º) ou o australiano Alex De Minaur (6º) por uma vaga à nova decisão no Principado. Se vencerem novamente, o espanhol e o italiano decidem o título no domingo.

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Alcaraz foi campeão na Austrália

Neste ano, tanto os dois melhores do mundo têm dois títulos. Enquanto Sinner venceu os dois primeiros Masters 1000 de 2026 (em Indian Wells e Miami, ambos na quadra rápida), Alcaraz triunfou pela primeira vez no Australian Open e também ergueu o troféu em Doha.

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Até agora, os únicos que derrotaram na temporada o líder do ranking fora o russo Daniil Medvedev, nas semifinais de Indian Wells, e o americano Sebastian Korda, na terceira rodada em Miami.

Já Sinner perdeu a semifinal em Melbourne para o sérvio Novak Djokovic e as quartas de final de Doha para o tcheco Jakub Mensik.