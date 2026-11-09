O paddock da Fórmula 1 (F1) é um universo à parte dentro de um Grande Prêmio. Enquanto os pilotos aceleram na pista e as equipes disputam cada segundo nas corridas, é nos bastidores que acontece boa parte do trabalho que movimenta a principal categoria do automobilismo mundial. Durante o GP de São Paulo, em Interlagos, o espaço também se transformou em ponto de encontro de fãs, celebridades, atletas, influenciadores e convidados de patrocinadores.

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Circular pelo paddock é encontrar desde mecânicos concentrados nos últimos ajustes dos carros até torcedores em busca de uma selfie com seus ídolos. Há ainda um desfile de roupas de grife, produções extravagantes e espaços dedicados à gastronomia. Por trás das garagens, existe uma dinâmica própria, com curiosidades que ajudam a entender como funciona o universo da F1 fora das pistas.

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Como funciona a organização do paddock da Fórmula 1?

O paddock é o centro de operações da Fórmula 1 durante um fim de semana de corrida. É nesse ambiente que ficam concentradas as estruturas das equipes, divididas principalmente entre as garagens e as áreas de hospitalidade.

A disposição das garagens segue a classificação do Mundial de Construtores da temporada anterior. A equipe campeã ocupa a primeira posição, seguida pelas demais escuderias. De um lado, ficam os boxes, que dão acesso direto ao pit lane, onde os carros são preparados e os mecânicos realizam os trabalhos técnicos. Do outro, estão as áreas de hospitalidade, que funcionam como uma espécie de base de operações para pilotos, dirigentes e funcionários.

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É nesses espaços que acontecem reuniões, entrevistas, encontros com patrocinadores e momentos de descanso. A separação entre as garagens e a hospitalidade também faz com que os pilotos precisem circular pelo paddock ao longo do dia, criando oportunidades de contato com os torcedores.

Fãs cada vez mais próximos — e pilotos cada vez mais protegidos

Desde 2017, quando a Liberty Media assumiu o controle comercial da Fórmula 1, a categoria passou a investir em estratégias para conquistar novos públicos e aproximar os fãs do universo das corridas. Uma das iniciativas é a oferta de experiências especiais nos Grandes Prêmios, com pacotes que podem incluir acesso ao paddock, visitas guiadas pelo pit lane e até tours pela pista.

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Em Interlagos, a movimentação de torcedores era intensa. As entradas das garagens de equipes como Red Bull, Ferrari e Mercedes concentravam grandes grupos de fãs, assim como as estruturas da Audi e da Haas, equipes dos brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara. O objetivo era conseguir uma fotografia, um autógrafo ou simplesmente observar os pilotos de perto.

A procura por uma selfie chegava a situações inusitadas: alguns torcedores aguardavam nas proximidades das saídas dos banheiros, na esperança de encontrar algum integrante do grid e conseguir uma fotografia. E muitas vezes tinham sucesso.

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A proximidade, porém, também trouxe desafios para os pilotos. Durante o GP de São Paulo, era comum ver os integrantes mais badalados do grid, como o campeão Kimi Antonelli, da Mercedes, circulando acompanhados por seguranças, responsáveis por abrir espaço em meio à multidão.

Torcedor tenta selfie com Kimi Antonelli, enquanto o piloto, acompanhado por seguranças, se encaminha para a garagem da Mercedes (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

O assunto ganhou repercussão nas semanas anteriores ao GP brasileiro. No México, o francês Isack Hadjar se envolveu em um incidente ao empurrar um torcedor que tentou tirar uma selfie enquanto o piloto caminhava pelo pit lane. O episódio reacendeu o debate sobre os limites da aproximação entre público e competidores.

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Max Verstappen também já havia manifestado incômodo com a movimentação excessiva no paddock. Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, o tetracampeão comparou o ambiente a um zoológico, dizendo que estava encontrando dificuldades para ter privacidade em momentos de descanso.

Em São Paulo, a intensidade do movimento ficava evidente até mesmo nos momentos mais importantes da programação. No domingo, o pit lane estava lotado cerca de uma hora antes da largada. Torcedores se espremiam diante das garagens enquanto as equipes realizavam testes de troca de pneus e os últimos preparativos para a corrida. Em determinado momento, funcionários da Ferrari precisaram pedir que os fãs se afastassem para permitir a execução dos trabalhos.

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A circulação de convidados também acontecia durante as atividades na pista. Pequenos grupos de convidados de patrocinadores tinham acesso às garagens durante os treinos e até mesmo durante a corrida principal, acompanhando de perto a rotina das equipes.

Torcedores aglomerados em volta da área de hospitalidade da Ferrari esperando a passagem de Lewis Hamilton (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Celebridades, atletas e um desfile de grifes nos bastidores

Se o paddock já recebe um grande fluxo de pessoas durante os treinos, no domingo a movimentação ganha outra dimensão. O dia da corrida principal costuma reunir a maior quantidade de convidados e personalidades, transformando o espaço em um ponto de encontro entre esporte, entretenimento e negócios.

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No GP de São Paulo de 2026, passaram por Interlagos nomes como Neymar, Bruna Biancardi, Memphis Depay, Cafu, Virginia Fonseca, Maisa Silva, Pedro Scooby, Ana Castela, Cauã Reymond, Jade Picon, Seu Jorge, entre outras personalidades.

Circular pelo paddock também significa encontrar roupas de grife, acessórios de luxo, tendências e produções extravagantes. Com a presença massiva nas redes sociais, o ambiente funciona como uma vitrine para marcas que aproveitam a visibilidade da Fórmula 1 para apresentar coleções e peças exclusivas.

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Mas quem ganhou o prêmio de "look do dia" do GP de São Paulo foi Isabella Bernardini, namorada de Gabriel Bortoleto. Ela chamou a atenção com um vestido personalizado inspirado na identidade visual da Audi, equipe do piloto brasileiro. A peça foi desenvolvida pela designer alemã Fiona Rörig, em parceria com a equipe, a partir de materiais da coleção especial Sampa Soul, criada pela Adidas para o GP de São Paulo. O vestido incorporava elementos visuais da Audi, incluindo referências ao uniforme da escuderia e ao número 5, utilizado por Bortoleto. Detalhes florais nas costas, com renda e aplicações de paetês prateados, completavam a produção.

Isabella Bernardini e Gabriel Bortoleto (Foto: IMAGO)

Comes e bebes não podem faltar

Entre entrevistas, reuniões e visitas às garagens, o paddock também oferece espaços para alimentação e descanso. Ao longo do ambiente, há geladeiras com água disponíveis para quem circula pelo local, além de diferentes pontos de distribuição de comida.

No GP de São Paulo, um dos destaques era o Boteco Paddock, espaço que apostava na gastronomia brasileira e oferecia petiscos tradicionais de bar e comidas típicas. A proposta era levar um pouco da cultura local aos convidados e profissionais que passam o fim de semana acompanhando a categoria.

Outra atração bastante procurada era uma banca com frutas frescas e variadas. Entre as opções, a água de coco natural conquistou os visitantes e se tornou um dos grandes sucessos do espaço.

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