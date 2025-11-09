Carlos Alcaraz estreia neste domingo no ATP Finals de Turim
Torneio que reúne os oito melhores da temporada acontece em Turim
Carlos Alcaraz, que vai reassumir a liderança do ranking mundial nesta semana, é a principal estrela em ação neste domingo, na abertura do ATP Finals de Turim, na Itália. Às 10h (de Brasília), o espanhol enfrenta o australiano Alex De Minaur (7º), pelo Grupo Jimmy Connors.
Será o quinto jogo entre os tenistas, e Alcaraz segue invicto. Os últimos dois duelos foram neste ano: na final de Roterdã, em fevereiro, na quadra rápida, e nas quartas de final de Barcelona, no saibro, em abril.
Alcaraz busca título inédito
Nesta semana, em Turim, Alcaraz vai em busca de título inédito
Também neste domingo, às 16h30, pelo Grupo Bjorn Borg, o alemão Alexander Zverev (3º) mede forças contra o americano Ben Shelton (5º).
Djokovic desiste do ATP Finals
A principal baixa do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada foi Novak Djokovic. No sábado, após o título do ATP 250 de Atenas, na Grécia, o sérvio anunciou que não participará do evento dessa vez. Recordista de títulos do ATP Finals, o ex-líder do ranking iria igualar a marca do suíço Roger Federer, o tenista que mais vezes disputou a competição: 17.
Recordistas do ATP Finals:
Títulos de simples: Novak Djokovic (7)
Campeão mais velho: Novak Djokovic, 36, em 2023
Campeão mais jovem: John McEnroe, 19, em 1978
Campeão com mais alto ranking: No. 1s Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979-80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985-87), Pete Sampras (1994, 1996-97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006-07), Novak Djokovic (2012, 2014-15), Andy Murray (2016) e Jannik Sinner (2024)
Campeão com ranking mais baixo: No. 12 David Nalbandian em 2005
Último anfitrião campeão: Jannik Sinner em Turin em 2024
Mais vitórias: Roger Federer (59)
