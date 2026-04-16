O carioca João Fonseca (35º), número um do Brasil, entra em quadra nesta sexta-feira (16) para um dos maiores desafios de sua promissora trajetória. Pelas quartas de final do ATP 500 de Munique, o jovem de 19 anos enfrentará, pela primeira vez, o americano Ben Shelton, atual 6º colocado no ranking mundial. O duelo está previsto para começar por volta das 9h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🎾✅ Ficha técnica

João Fonseca x Ben Shelton - quartas de final do ATP 500 de Munique

📅 Data: Sexta-feira, dia 17 de abril de 2026

📍 Local: Center Court, Munique, Alemanha

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ (streaming)

Caso supere o favoritismo do rival, Fonseca registrará a vitória mais expressiva de sua carreira sob a ótica do ranking da ATP. O recorde atual do brasileiro pertence à estreia do Australian Open, em janeiro de 2025, quando derrubou o russo Andrey Rublev (então 9º do mundo) em quadra rápida. Uma vitória sobre Shelton não apenas elevaria esse patamar, mas também garantiria ao brasileiro sua primeira semifinal de ATP 500 no saibro, superando as quartas de final alcançadas no Rio Open de 2024.

🎾 Aposte na vitória do seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

➡️ Tenista vence no ATP de Barcelona e é vaiado por saque inusitado

O especialista em aces

Para avançar, o brasileiro precisará neutralizar uma das armas mais letais do circuito: o serviço de Shelton. O americano desembarcou na Alemanha ostentando a marca de oitavo maior recordista de aces da temporada de 2026, com 228 saques sem devolução em apenas 17 jogos.

O confronto em Munique representa mais do que uma vaga na próxima fase; é a consolidação de João Fonseca como um nome capaz de bater de frente com o "top 10" mundial em diferentes superfícies. A expectativa é de um jogo estratégico, onde a frieza do carioca será testada contra a potência física e técnica do adversário americano.

continua após a publicidade

Ben Shelton, dos EUA, reage ao lado de Andrés Andrade em final de duplas contra Orlando Luz e Rafael Matos. (Foto: Kenneth Richmond/Getty Images/Afp)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial