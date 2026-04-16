Tenista vence no ATP de Barcelona e é vaiado por saque inusitado

O português Nuno Borges (52º) protagonizou o momento bastante comentado do ATP 500 de Barcelona. Ao derrotar o argentino Tomás Etcheverry (29º) por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 7/6), o atleta não apenas garantiu sua vaga nas quartas de final, mas o fez de forma incomum: selou a vitória com um saque por baixo em pleno match point.

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Como foi a partida?

O confronto foi marcado pelo equilíbrio e trocas de quebras de serviço constantes. No entanto, o ápice ocorreu no tie-break do segundo set. Visivelmente limitado por câimbras, Borges utilizou o recurso não convencional para surpreender o adversário, que aguardava o serviço no fundo da quadra. A estratégia, embora eficiente para encerrar o jogo, foi recebida com vaias pelo público espanhol e gerou claro descontentamento em Etcheverry.

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Em entrevista após o duelo, o português justificou a escolha. "Utilizei o recurso para surpreender e finalizar o ponto, dada a minha condição física no momento".

Embora polêmico, o saque por baixo é legalizado e remete a episódios memoráveis do tênis, como a histórica vitória do jovem Michael Chang sobre o então número 1 Ivan Lendl, em Roland Garros (1989).

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Conquista expressiva para o português

Com este triunfo, Nuno Borges entra para um grupo seleto, tornando-se o terceiro representante de Portugal a alcançar as quartas de final de um torneio nível 500 desde a criação da categoria em 2009 — feito anteriormente atingido apenas por João Sousa e Jaime Faria.

Borges agora foca na recuperação física para buscar uma vaga na semifinal. Seu próximo adversário no saibro catalão será o sérvio Hamad Medjedovic, atual 88º colocado no ranking mundial.

Nuno Borges contra Tomás Etcheverry no ATP 500 de Barcelona (Foto: ATP Tour)

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