imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Bia Haddad supera início difícil e aplica bicicleta em WTA 1000 de Doha

Brasileira busca a classificação na chave principal em duelo neste sábado (7)

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/02/2026
14:25
Bia Haddad na estreia no Australian Open
Bia Haddad na estreia no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
O ano de 2026 começou marcado por problemas para Bia Haddad Maia com três derrotas em três jogos disputados. Nesta sexta-feira (6), no entanto, parece que a má fase da brasileira finalmente chegou ao fim. A tenista número 1 do Brasil confirmou o favoritismo contra a catari Mubaraka Al-Naimi no WTA 1000 de Doha.

A partida não demorou para ser concluída pela brasileira, que garantiu a vitória em 46 minutos. Para se manter viva no quali de Doha, ela venceu os dois sets disputados sem perder nenhum game. A primeira vitória do ano, então, contou com uma bela "bicicleta" aplicada por Bia.

Vale destacar que, para selar o resultado dominante, a tenista registrou 100% de aproveitamento nos break points que teve contra. Naemi chegou a colar na parcial em três oportunidades, mas as três foram vencidas pela brasileira.

Na sequência do torneio, o próximo desafio será contra a russa Anastasia Zakharova, 107ª do ranking, que chega de um triunfo contra a austríaca Julia Grabher (78ª). O duelo, válido pela classificação na chave principal do WTA de Doha, acontece neste sábado (7) a partir das 5h (de Brasília).

Bia Haddad devolve a bola de backhand na estreia contra a cazaque Yulia Putintseva no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
