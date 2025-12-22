Prêmio Melhores do Lance! elege momentos do esporte olímpico; vote
Confira os mais de 15 atletas indicados e vote
O ano de 2025 está chegando ao fim, com isso, você poderá eleger os principais momentos do esporte olímpico do Prêmio Melhores do Lance!. A votação acontece através do canal do WhatsApp Lance! Olímpico. São cinco categorias e 15 atletas disputando. Confira todos os indicados!
Confira as categorias e indicados ao Prêmio Lance! 2025
Fez história
Gabrielzinho (Natação): conquistou o tricampeonato do Mundial Paralímpico de Natação, mantendo a invencibilidade nas provas disputadas;
Henrique Marques (Taekwondo): conquistou o primeiro ouro do Brasil em mundiais de taekwondo.
Hugo Calderano (Tênis de mesa): venceu a Copa do Mundo de Tênis de Mesa derrotando o chinês Lin Shidong na casa do oponente;
Lucas Pinheiro (Esqui): primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo de esqui, na Finlândia;
Seleção feminina de futsal (Futsal): a equipe venceu com maestria a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal;
Deu show
Flávia Saraiva (Ginástica artística): na trave, a atleta foi quarta colocada no mundial da modalidade, em Jacarta;
Guilherme Caribé (Natação): foi quarto colocado nos 100 m livres do Mundial de Natação;
Thamela e Vic (Vôlei de praia): chegaram à disputa do bronze no mundial da modalidade e terminaram o ano na vice-liderança do ranking.
Momento superação
Ana Sátila (Canoagem): em um ano complicado, incluindo o rompimento com o Botafogo, a atleta conquistou duas medalhas no Mundial de Sydney;
Carol Solberg (Vôlei de praia): dupla com Rebecca, a atleta conquistou a sua primeira medalha em mundial de vôlei de praia aos 38 anos, após disputar a competição diversas vezes. No fim do ano, a dupla recém-formada terminou na liderança do ranking;
Charles do Bronx (MMA): nocauteado no UFC 317 por Ilia Topuria, o lutador brasileiro venceu o UFC Rio três meses depois, derrotando Mateusz Gamrot. O brasileiro deveria voltar aos ringues somente seis meses após a derrota para Topuria, mas se antecipou e foi ovacionado em massa no Rio;
Marcelle (Vôlei): convidada a treinar com a Seleção, a líbero se mostrou um grande destaque da equipe feminina quando foi convocada. De quarta opção, Marcelle se tornou titular absoluta.
Momento inusitado
Gambá na quadra do Osasco em set decisivo da semifinal do paulista de vôlei;
Lucas Pinheiro ganha Rena como premiação por vitória em etapa da Copa de Esqui;
Wanderlei e Popó fazem propagando juntos após confusão no Spaten Fight Night.
Lance do ano
Caio Bonfim (Marcha atlética): largada do brasileiro que foi essencial para a conquista do ouro nos 20 km da marcha atlética;
Marcus d'Almeida (Tiro com arco): flechada responsável para a conquista da prata na Copa do Mundo da modalidade;
João Fonseca (Tênis): paralela de direita pra conquistar a maior vitória da carreira, contra o russo Andrey Rublev
