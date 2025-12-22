Prêmio Melhores do Lance! elege momentos do esporte olímpico; vote

O ano de 2025 está chegando ao fim, com isso, você poderá eleger os principais momentos do esporte olímpico do Prêmio Melhores do Lance!. A votação acontece através do canal do WhatsApp Lance! Olímpico. São cinco categorias e 15 atletas disputando. Confira todos os indicados!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Garanta o seu voto no Prêmio Lance! clicando neste link e aproveite para ficar por dentro de todas as notícias sobre os esportes olímpicos.

➡️ Ex-Flamengo e Corinthians é convocado para a Copa do Mundo da Kings League

Confira as categorias e indicados ao Prêmio Lance! 2025

Fez história

Gabrielzinho (Natação): conquistou o tricampeonato do Mundial Paralímpico de Natação, mantendo a invencibilidade nas provas disputadas;

Gabrielzinho conquista seu terceiro tricampeonato no Mundial de natação paralímpica (Foto: Marcelo Zambrana/CPB)

Henrique Marques (Taekwondo): conquistou o primeiro ouro do Brasil em mundiais de taekwondo.

Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

Hugo Calderano (Tênis de mesa): venceu a Copa do Mundo de Tênis de Mesa derrotando o chinês Lin Shidong na casa do oponente;

Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)

Lucas Pinheiro (Esqui): primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo de esqui, na Finlândia;

Lucas Pinheiro é campeão em etapa da Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)

Seleção feminina de futsal (Futsal): a equipe venceu com maestria a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal;

Brasil é campeão da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

Deu show

Flávia Saraiva (Ginástica artística): na trave, a atleta foi quarta colocada no mundial da modalidade, em Jacarta;

Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)

Guilherme Caribé (Natação): foi quarto colocado nos 100 m livres do Mundial de Natação;

Guilherme Caribé vence os 100m livre masculino (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Thamela e Vic (Vôlei de praia): chegaram à disputa do bronze no mundial da modalidade e terminaram o ano na vice-liderança do ranking.

Thâmela e Vic nas semis do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball Word)

Momento superação

Ana Sátila (Canoagem): em um ano complicado, incluindo o rompimento com o Botafogo, a atleta conquistou duas medalhas no Mundial de Sydney;

Ana Sátila no Mundial de Canoagem Slalom de 2025 (Foto: Divulgação / CBCa)

Carol Solberg (Vôlei de praia): dupla com Rebecca, a atleta conquistou a sua primeira medalha em mundial de vôlei de praia aos 38 anos, após disputar a competição diversas vezes. No fim do ano, a dupla recém-formada terminou na liderança do ranking;

Ao lado de Rebecca, Carol Solberg conquista o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Charles do Bronx (MMA): nocauteado no UFC 317 por Ilia Topuria, o lutador brasileiro venceu o UFC Rio três meses depois, derrotando Mateusz Gamrot. O brasileiro deveria voltar aos ringues somente seis meses após a derrota para Topuria, mas se antecipou e foi ovacionado em massa no Rio;

continua após a publicidade

Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)

Marcelle (Vôlei): convidada a treinar com a Seleção, a líbero se mostrou um grande destaque da equipe feminina quando foi convocada. De quarta opção, Marcelle se tornou titular absoluta.

Marcelle Arruda com time na disputa do Bronze no Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Reprodução/Instagram)

Momento inusitado

Gambá na quadra do Osasco em set decisivo da semifinal do paulista de vôlei;

Gambá invade quadra do Osasco (Foto: Reprodução / Sportv)

Lucas Pinheiro ganha Rena como premiação por vitória em etapa da Copa de Esqui;

Lucas Pinheiro Braathen com Papai Noel após vencer etapa de Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)

Wanderlei e Popó fazem propagando juntos após confusão no Spaten Fight Night.

Popó e Wanderlei em comercial (Foto: Divulgação)

Lance do ano

Caio Bonfim (Marcha atlética): largada do brasileiro que foi essencial para a conquista do ouro nos 20 km da marcha atlética;

Marcus d'Almeida (Tiro com arco): flechada responsável para a conquista da prata na Copa do Mundo da modalidade;

João Fonseca (Tênis): paralela de direita pra conquistar a maior vitória da carreira, contra o russo Andrey Rublev