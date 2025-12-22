menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Prêmio Melhores do Lance! elege momentos do esporte olímpico; vote

Confira os mais de 15 atletas indicados e vote

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Thiago Fernandes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/12/2025
09:52
Atualizado há 1 minutos
Indicados à categoria 'Fez história' do Prêmio Melhores do Lance! (Fotos: Marcelo Zambrana / CPB | World Taekwondo | Fabio Souza / CBF | World Table Tenis | Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)
imagem cameraIndicados à categoria 'Fez história' do Prêmio Melhores do Lance! (Fotos: Marcelo Zambrana / CPB | World Taekwondo | Fabio Souza / CBF | World Table Tenis | Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ano de 2025 está chegando ao fim, com isso, você poderá eleger os principais momentos do esporte olímpico do Prêmio Melhores do Lance!. A votação acontece através do canal do WhatsApp Lance! Olímpico. São cinco categorias e 15 atletas disputando. Confira todos os indicados!

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Garanta o seu voto no Prêmio Lance! clicando neste link e aproveite para ficar por dentro de todas as notícias sobre os esportes olímpicos.

➡️ Ex-Flamengo e Corinthians é convocado para a Copa do Mundo da Kings League

Confira as categorias e indicados ao Prêmio Lance! 2025

Fez história

Gabrielzinho (Natação): conquistou o tricampeonato do Mundial Paralímpico de Natação, mantendo a invencibilidade nas provas disputadas;

Gabrielzinho conquista seu terceiro tricampeonato no Mundial de natação paralímpica (Foto: Marcelo Zambrana/CPB)
Gabrielzinho conquista seu terceiro tricampeonato no Mundial de natação paralímpica (Foto: Marcelo Zambrana/CPB)

Henrique Marques (Taekwondo): conquistou o primeiro ouro do Brasil em mundiais de taekwondo.

Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)
Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

Hugo Calderano (Tênis de mesa): venceu a Copa do Mundo de Tênis de Mesa derrotando o chinês Lin Shidong na casa do oponente;

Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)
Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)

Lucas Pinheiro (Esqui): primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo de esqui, na Finlândia;

Lucas Pinheiro é campeão em etapa da Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP) / Finland OUT / FINLAND OUT / FINLAND OUT)
Lucas Pinheiro é campeão em etapa da Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)

Seleção feminina de futsal (Futsal): a equipe venceu com maestria a primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal;

Brasil é campeão da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)
Brasil é campeão da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal (Foto: Fabio Souza / CBF)

Deu show

Flávia Saraiva (Ginástica artística): na trave, a atleta foi quarta colocada no mundial da modalidade, em Jacarta;

Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)
Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)

Guilherme Caribé (Natação): foi quarto colocado nos 100 m livres do Mundial de Natação;

guilherme-caribe-nadador-brasileira-trofeu-maria-lenk
Guilherme Caribé vence os 100m livre masculino (Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA)

Thamela e Vic (Vôlei de praia): chegaram à disputa do bronze no mundial da modalidade e terminaram o ano na vice-liderança do ranking.

Thâmela e Vic nas semis do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball Word)
Thâmela e Vic nas semis do Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball Word)

Momento superação

Ana Sátila (Canoagem): em um ano complicado, incluindo o rompimento com o Botafogo, a atleta conquistou duas medalhas no Mundial de Sydney;

Ana Sátila no Mundial de Canoagem Slalom de 2025 (Foto: Divulgação / CBCa)
Ana Sátila no Mundial de Canoagem Slalom de 2025 (Foto: Divulgação / CBCa)

Carol Solberg (Vôlei de praia): dupla com Rebecca, a atleta conquistou a sua primeira medalha em mundial de vôlei de praia aos 38 anos, após disputar a competição diversas vezes. No fim do ano, a dupla recém-formada terminou na liderança do ranking;

Ao lado de Rebecca, Carol Solberg conquista o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)
Ao lado de Rebecca, Carol Solberg conquista o bronze no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Volleyball World)

Charles do Bronx (MMA): nocauteado no UFC 317 por Ilia Topuria, o lutador brasileiro venceu o UFC Rio três meses depois, derrotando Mateusz Gamrot. O brasileiro deveria voltar aos ringues somente seis meses após a derrota para Topuria, mas se antecipou e foi ovacionado em massa no Rio;

Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)
Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)

Marcelle (Vôlei): convidada a treinar com a Seleção, a líbero se mostrou um grande destaque da equipe feminina quando foi convocada. De quarta opção, Marcelle se tornou titular absoluta.

Marcelle Arruda com time na disputa do Bronze no Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Reprodução/Instagram)
Marcelle Arruda com time na disputa do Bronze no Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Reprodução/Instagram)

Momento inusitado

Gambá na quadra do Osasco em set decisivo da semifinal do paulista de vôlei;

Gambá invade quadra do Osasco (Foto: Reprodução / Sportv)
Gambá invade quadra do Osasco (Foto: Reprodução / Sportv)

Lucas Pinheiro ganha Rena como premiação por vitória em etapa da Copa de Esqui;

Lucas Pinheiro Braathen com Papai Noel após vencer etapa de Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)
Lucas Pinheiro Braathen com Papai Noel após vencer etapa de Copa do Mundo de esqui alpino (Foto: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP)

Wanderlei e Popó fazem propagando juntos após confusão no Spaten Fight Night.

Popó e Wanderlei em comercial (Foto: Divulgação)
Popó e Wanderlei em comercial (Foto: Divulgação)

Lance do ano

Caio Bonfim (Marcha atlética): largada do brasileiro que foi essencial para a conquista do ouro nos 20 km da marcha atlética;

Marcus d'Almeida (Tiro com arco): flechada responsável para a conquista da prata na Copa do Mundo da modalidade;

João Fonseca (Tênis): paralela de direita pra conquistar a maior vitória da carreira, contra o russo Andrey Rublev

