Bahia x RB Bragantino – Palpites, análise e odds (18/03)

O Bahia recebe o Red Bull Bragantino na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida será disputada na quarta-feira, 18 de março, com o Esquadrão de Aço buscando se consolidar entre os primeiros colocados da tabela.

O momento das duas equipes é bastante diferente. O Tricolor chega motivado após vencer o Internacional fora de casa, resultado que o levou aos 11 pontos e o colocou no grupo dos quatro primeiros colocados. Já o Massa Bruta vem de derrota em casa para o São Paulo na rodada anterior e ocupa atualmente a 8ª posição, com oito pontos. Jogando na Fonte Nova, essa diferença de momento pode pesar a favor do Bahia.

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Análise da partida

O Bahia vive um dos melhores inícios de Campeonato Brasileiro de sua história recente. Sob o comando de Rogério Ceni, a equipe apresenta um estilo de jogo intenso, com pressão alta, transições rápidas e bom equilíbrio defensivo. Em seis rodadas, o Tricolor soma três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. A vitória por 1 a 0 sobre o Internacional no Beira-Rio, no último domingo, foi o tipo de resultado que costuma marcar equipes com ambições maiores: eficiência para vencer mesmo longe de casa.

Na Arena Fonte Nova, o Bahia continua sendo um adversário difícil de ser superado. Desde o retorno à Série A em 2023, o clube acumula uma sequência muito positiva como mandante, algo que poucas equipes conseguem manter no futebol brasileiro. O retrospecto contra o Bragantino em Salvador também chama atenção: em 15 partidas disputadas na capital baiana, o Tricolor nunca foi derrotado, somando nove vitórias e seis empates.

O Red Bull Bragantino também iniciou o campeonato de forma razoável, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis rodadas, mas ainda busca maior consistência, principalmente longe de Bragança Paulista. Vagner Mancini, que assumiu o comando da equipe em novembro do ano passado, herdou um elenco com qualidade, porém que teve dificuldades para manter regularidade na reta final do Brasileirão de 2025. A derrota em casa para o São Paulo na última rodada, após sofrer a virada no segundo tempo, mostrou que o time ainda encontra problemas para administrar vantagens no placar.

Neste momento, o Bragantino tenta se manter na disputa por uma posição entre os oito primeiros colocados, zona que garante vaga na Copa Sul-Americana. Entretanto, visitar a Arena Fonte Nova em uma rodada no meio de semana, diante de um Bahia em alta e empurrado por sua torcida, representa um desafio considerável para o Massa Bruta.

Outros Palpites para Bahia x RB Bragantino

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Histórico do confronto

O histórico geral do confronto entre Bahia e Red Bull Bragantino é equilibrado, mas o momento atual aponta vantagem para a equipe baiana. No retrospecto total, o Bragantino soma dez vitórias, contra nove do Bahia, além de 13 empates nos 32 jogos oficiais disputados entre os clubes.

No entanto, esse cenário muda completamente quando os jogos acontecem em Salvador. Atuando em casa, o Bahia nunca foi derrotado pelo Massa Bruta, mantendo uma longa invencibilidade diante do adversário na capital baiana.

Na temporada 2025 do Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram duas vezes e o Tricolor levou a melhor em ambas. No primeiro turno, em Bragança Paulista, o Bahia venceu por 3 a 0 em uma partida marcada pela expulsão precoce de Andrés Hurtado, que deixou o Bragantino com um jogador a menos desde os dez minutos de jogo. Já no segundo turno, na Fonte Nova, o Bahia virou um placar adverso de 1 a 0 para 2 a 1, com dois gols de Willian José, incluindo o da vitória já nos acréscimos.

Assim, nos dois confrontos mais recentes entre as equipes, o Bahia saiu vencedor. Além disso, o Bragantino ainda não conseguiu vencer o Tricolor em Salvador em nenhuma das 15 partidas disputadas, um dado que reforça o peso do fator casa neste confronto.

Notícias dos times

Bahia

O Bahia chega para este confronto praticamente com força máxima, sem desfalques relevantes confirmados no elenco.

Jean Lucas é atualmente o jogador mais em destaque da equipe. O volante marcou dois gols na final do Campeonato Baiano e voltou a balançar as redes no Ba-Vi válido pela 5ª rodada do Brasileirão. O bom momento já gera expectativa de uma possível convocação para a seleção brasileira, o que o tornaria o primeiro atleta do Bahia a vestir a camisa da Seleção em 34 anos.

No setor ofensivo, Erick Pulga segue como uma das principais referências, utilizando sua velocidade e capacidade de atacar os espaços nas costas da defesa adversária. No comando do ataque, Willian José e Kike Oliveira disputam posição, enquanto Luciano Juba aparece como uma alternativa constante de perigo pelo lado esquerdo.

Defensivamente, a dupla de zaga formada por Gabriel Xavier e Ramos Mingo tem mostrado consistência. No gol, Ronaldo assumiu a titularidade recentemente e vem correspondendo com boas atuações.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Kike Oliveira, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

RB Bragantino

O Red Bull Bragantino chega para a partida com algumas preocupações no departamento médico. Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício Bruno e Agustín Sant'Anna seguem em recuperação de lesão e permanecem fora da equipe.

Na derrota para o São Paulo no último domingo, Andrés Hurtado precisou ser substituído antes do fim da partida, o que gera dúvida sobre sua condição para o confronto desta quarta-feira. Herrera, que marcou o gol do Massa Bruta naquele jogo, também deixou o campo antes do apito final e será reavaliado pela comissão técnica nos próximos dias.

O goleiro Cleiton tem sido um dos destaques do Bragantino neste início de temporada. Apesar da derrota na última rodada, realizou ao menos duas grandes defesas antes de falhar na saída no lance que originou o segundo gol adversário. No setor ofensivo, Eduardo Sasha e Henry Mosquera aparecem como principais referências, embora ambos ainda não tenham marcado no Brasileirão de 2026.

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Ryan Augusto (ou Andrés Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Jogadores em destaque

Jogador destaque · Bahia Jean Lucas 2 Gols no Brasileirão 1 Assistências 6 Jogos disputados Em pauta Seleção Brasileira Jogador destaque · Bragantino Lucas Barbosa 0 Gols no Brasileirão 2 Assistências 6 Jogos disputados Alta Dribles tentados

Os Técnicos

Rogério Ceni retornou ao Bahia em 2024 e rapidamente transformou a equipe em um time mais organizado, intenso e difícil de ser superado, especialmente quando atua na Arena Fonte Nova. A principal evolução apareceu no sistema defensivo, com o Esquadrão passando a apresentar maior equilíbrio entre os momentos com e sem a bola. Ceni também incentiva os volantes a participarem mais do ataque, o que ajuda a explicar o bom momento de Jean Lucas como goleador nas últimas partidas. Além disso, é um treinador que costuma fazer ajustes rápidos durante os jogos e raramente mantém uma postura passiva quando a equipe está em desvantagem.

Do outro lado, Vagner Mancini assumiu o Red Bull Bragantino em novembro de 2025 em um momento delicado, com o clube atravessando uma queda de rendimento na reta final daquela temporada. Em 2026, já é possível observar melhorias na organização defensiva da equipe. Nas primeiras rodadas do Brasileirão, o Massa Bruta foi um dos times que mais conseguiu manter o placar sem sofrer gols em jogos como mandante. No entanto, o principal problema ainda está no setor ofensivo: em seis rodadas, o Bragantino marcou apenas quatro gols na competição. O desafio de Mancini é encontrar soluções para transformar o volume de jogo criado em maior eficiência nas finalizações.

Análise tática

O Bahia de Rogério Ceni costuma atuar em um 4-3-3, que se transforma facilmente em 4-2-3-1 durante as transições. A proposta é pressionar alto, principalmente quando o adversário tenta iniciar a construção com os zagueiros. Erick Pulga e Kike Oliveira jogam abertos pelos lados, buscando explorar os espaços nas costas da defesa, enquanto Jean Lucas tem liberdade para avançar a partir do meio-campo. Manter a bola no campo ofensivo é um dos pilares do modelo de jogo do Tricolor.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, tende a se sentir mais confortável quando encontra espaço para contra-atacar. Vagner Mancini costuma organizar a equipe em um bloco médio-baixo nas partidas fora de casa, com linhas compactas e transições rápidas após a recuperação da bola. Nessas situações, a velocidade de Henry Mosquera atacando os espaços nas costas da defesa adversária se torna a principal arma ofensiva. O ponto de atenção é justamente a linha alta do Bahia, que pode oferecer espaço para esse tipo de jogada.

No meio-campo, a disputa promete ser intensa. Jean Lucas e Rodrigo Nestor devem protagonizar o setor pelo Bahia, enquanto Gabriel e Matheus Fernandes fazem o mesmo pelo Bragantino. Quem conseguir vencer a maioria dos duelos nessa região terá grande influência no controle do ritmo da partida.

Uma fragilidade recorrente do Bragantino atuando como visitante é a dificuldade em manter a posse de bola quando pressionado. Caso o Bahia consiga sufocar a saída de jogo do Massa Bruta logo nos primeiros minutos, especialmente nos 20 iniciais, há grandes chances de o confronto se inclinar a favor da equipe mandante.

Dicas de apostas

🎯 Dicas de apostas — Bahia x Red Bull Bragantino Palpite principal Vitória do Bahia O Tricolor é invicto em Salvador contra o Bragantino em 15 jogos. Está em melhor fase, atua em casa e tem a melhor estrutura defensiva desta edição do confronto. Mercado de valor Mais de 2,5 gols na partida O Bahia marcou em todos os jogos em casa neste Brasileirão. O Bragantino também marcou nos dois encontros disputados fora. Um placar de 3 a 0 parece a resolução mais natural. Aposta de jogador Jean Lucas a marcar ou dar assistência O volante participa diretamente de gols nos últimos três jogos consecutivos do Bahia. As odds para uma contribuição direta dele costumam ter valor considerável dado o perfil de volante que tem no mercado. Apostas esportivas envolvem risco. Jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos.

Aposte com responsabilidade. As odds são indicativas e podem variar conforme a casa de apostas.

Palpite do Lance: Bahia 3 x 0 RB Bragantino

🎯 Nossa Previsão Bahia 3 x 0 Red Bull Bragantino Razões principais: O Bahia nunca perdeu para o Bragantino em Salvador em 15 jogos disputados na capital baiana, somando nove vitórias e seis empates. Esse tabu histórico pesa, especialmente com o Tricolor em boa fase e a Arena Fonte Nova cheia.

O ataque do Bragantino está sem marcar gols fora de casa no Brasileirão 2026. Eduardo Sasha e Henry Mosquera ainda não balançaram as redes no campeonato, o que torna o setor ofensivo do Massa Bruta o mais previsível da partida.

Jean Lucas vive o melhor momento desde que chegou ao clube. O volante marcou em três jogos consecutivos e está na pauta de convocação para a seleção brasileira. Com liberdade para avançar no esquema de Ceni, é o principal candidato a decidir.

O Bragantino vem de derrota em casa para o São Paulo, de virada no segundo tempo, o que indica dificuldade para segurar resultados sob pressão. Na Fonte Nova, com a torcida empurrando, esse problema tende a se acentuar.

A pressão alta do Bahia costuma travar a saída de bola do Bragantino, que tem dificuldades para construir jogadas sob marcação intensa. Mancini ainda não encontrou uma solução clara para esse problema fora de Bragança Paulista. Previsão final: Vitória do Bahia por 3 a 0, com o Tricolor controlando o jogo desde cedo e o Bragantino sem conseguir criar perigo real no ataque.

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.