GP da Catalunha Palpite – Guia da pista, análise e odds (14/06)

Confira as principais informações e palpites para o Gran Prix da Catalunha de F1

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória de Kimi Antonelli – 3,75 na Betsson Aposta ousada: Margem de vitória: Entre 5-10 segundos – 3,10 na Betsson Aposta alternativa: Pit stop mais rápido: Mercedes – 3,50 na Br4Bet Dica com boas chances: Volta mais rápida: George Russell – 2,50 na Betano

O Grande Prêmio Barcelona-Catalunya promete ser um dos mais equilibrados da temporada 2026 da Fórmula 1. George Russell conquistou a pole position neste sábado com a volta de 1:14.679, interrompendo uma sequência dominante da Mercedes e marcando a primeira vez no ano em que Kimi Antonelli não larga entre os dois primeiros colocados. O líder do campeonato partirá da terceira posição, enquanto Lando Norris completa a segunda fila do grid.

Mesmo sem a pole, Antonelli segue como o principal nome da temporada. Aos 19 anos, o piloto italiano acumula cinco vitórias consecutivas e lidera o Mundial com 156 pontos, abrindo ampla vantagem sobre os rivais. A força da Mercedes também aparece no Campeonato de Construtores, no qual a equipe alemã sustenta uma vantagem confortável sobre a Ferrari às vésperas da corrida deste domingo, em Montmeló.

Confira os palpites do Lance para a corrida na Catalunha e também outras dicas no nosso guia de apostas em Fórmula 1.

Melhor palpite para o GP da Catalunha

Aposte no GP da Catalunha Vitória de Kimi Antonelli 3,75 Aposte na Betsson

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Análise da corrida – Russell quebra a sequência de Antonelli, mas domingo pode contar outra história

George Russell chega ao Grande Prêmio Barcelona-Catalunya com um raro motivo para sorrir em 2026. Depois de dois fins de semana complicados, o britânico respondeu da melhor forma possível ao conquistar a pole position com uma volta impecável em Montmeló, superando Lewis Hamilton por apenas 0s064 e encerrando a sequência dominante de Kimi Antonelli nas classificações.

O piloto da Mercedes foi o mais rápido em todas as sessões de treinos livres e confirmou o desempenho no Q3. O resultado representa sua melhor posição de largada na carreira em Barcelona e devolve confiança a um competidor que vinha pressionado após abandonar no Canadá e terminar apenas em 12º lugar em Mônaco.

Apesar da pole, o histórico não joga a favor de Russell. Em sete participações no circuito catalão, entre Williams e Mercedes, ele nunca venceu a corrida. Em uma pista tradicionalmente difícil para ultrapassagens, transformar a primeira posição em vitória será seu principal desafio neste domingo.

Antonelli, por sua vez, teve uma classificação abaixo do padrão que apresentou ao longo da temporada. O líder do campeonato enfrentou dificuldades para encontrar voltas limpas nas sessões decisivas e terminou apenas na terceira colocação. Ainda assim, o italiano segue como uma das principais ameaças na corrida após acumular cinco vitórias consecutivas e dominar os testes de pré-temporada realizados no circuito.

Na Ferrari, Lewis Hamilton confirmou o bom momento ao garantir um lugar na primeira fila. O heptacampeão mundial ficou muito próximo da pole e chega embalado por dois segundos lugares consecutivos, mantendo viva a esperança de conquistar sua primeira vitória pela equipe italiana justamente em uma de suas pistas favoritas.

O cenário foi bem diferente para Charles Leclerc. O monegasco perdeu o controle do carro na curva 4 durante o Q3, bateu nas barreiras e provocou a bandeira vermelha que interrompeu a sessão. Sem registrar uma volta válida, largará apenas da décima posição, apesar do ritmo competitivo demonstrado ao longo do fim de semana.

A McLaren também mostrou evolução em Barcelona. Lando Norris e Oscar Piastri apareceram entre os mais rápidos dos treinos, mas não conseguiram repetir o mesmo desempenho na classificação. Norris partirá em quarto, enquanto Piastri larga em sétimo, mantendo a equipe na disputa pelas primeiras posições.

Max Verstappen completa o grupo dos candidatos ao pódio. O holandês assegurou a quinta colocação no grid após um fim de semana irregular, enquanto Isack Hadjar voltou a impressionar ao colocar a Red Bull na sexta posição. Com Russell na pole, Hamilton na primeira fila e Antonelli largando apenas em terceiro, Barcelona promete uma das corridas mais abertas da temporada.

Outros palpites e odds para o GP da Catalunha

🏎️ Dicas de apostas — F1 Margem de vitória: Entre 5-10 segundos 3,10 Aposte na Betsson Pit stop mais rápido: Mercedes 3,50 Aposte na Br4Bet Volta mais rápida: George Russell 2,50 Aposte na Betano

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h45 (13/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

O Brasil na F1

Gabriel Bortoleto é o único brasileiro no grid da Fórmula 1 em 2026 e carrega a responsabilidade de representar o país em uma nova geração da categoria. Aos 21 anos, o piloto da Audi chegou à F1 após conquistar os títulos da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em temporadas consecutivas, credenciais que o transformaram em uma das principais apostas do automobilismo mundial e peça importante no projeto de estreia da montadora alemã como equipe de fábrica.

Apesar do talento demonstrado desde as categorias de base, a temporada tem exigido paciência e resiliência. Bortoleto marcou os primeiros pontos da história da Audi na Fórmula 1 ao terminar o GP da Austrália na nona colocação, mas desde então enfrentou uma sequência de contratempos, incluindo problemas mecânicos, dificuldades de desempenho e incidentes que comprometeram seus resultados em diversas etapas.

Mesmo com apenas dois pontos somados nas seis primeiras corridas, o desempenho do brasileiro nem sempre é refletido pela classificação. Em várias oportunidades, Bortoleto mostrou velocidade competitiva em treinos e classificações, mas acabou prejudicado por falhas técnicas ou limitações naturais de uma equipe que ainda atravessa sua fase inicial de desenvolvimento. Atualmente, ele ocupa a 15ª posição no campeonato, mas segue sendo visto como um dos pilotos mais promissores do grid.

Guia do Circuito – Circuit de Barcelona-Catalunya

Primeira corrida oficial de F1: 1991

Comprimento do circuito: 4,657 km

Número de voltas: 66

Recorde da volta: Oscar Piastri – 1:15.743 (2025)

Maior número de vitórias: Michael Schumacher e Lewis Hamilton (7 cada)

O Circuit de Barcelona-Catalunya passa a receber, em 2026, o Grande Prêmio Barcelona-Catalunya, após a tradicional etapa espanhola ser transferida para o novo circuito urbano de Madri. O acordo firmado com a Fórmula 1 prevê um sistema de revezamento com Spa-Francorchamps, o que significa que Montmeló não deverá voltar ao calendário antes de 2028.

Conhecido por testar todos os aspectos dos carros, o traçado catalão combina curvas de alta e baixa velocidade, exigindo equilíbrio aerodinâmico e gestão eficiente dos pneus. A retirada da chicane antes da curva final, em 2023, aumentou as oportunidades de ultrapassagem, especialmente no fim da reta principal. A prova deste domingo também marca os dez anos do famoso incidente entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, que se tocaram na primeira volta do GP da Espanha de 2016 e abandonaram a corrida.

Previsão do tempo

Sábado (classificação): Ensolarado e seco, com temperatura do ar podendo chegar a 32°C e asfalto a até 54°C. Ventos de até 28,8 km/h.

Domingo (corrida): Ligeiramente mais quente, com temperatura máxima do ar de 34°C e asfalto podendo atingir 56,2°C. Ventos de até 36 km/h.

Destaques individuais do GP da Catalunha

Destaque da Mercedes Kimi Antonelli 1º Líder do campeonato (156 pts) 5 Vitórias consecutivas em 2026 +66 Pontos de vantagem sobre Hamilton 500 Voltas completadas em Barcelona na pré-temporada Destaque da Mercedes George Russell 3º Posição no campeonato (88 pts) 2 Pódios em Barcelona em 7 tentativas (0 vitórias) 1º No TL1 em Barcelona neste fim de semana 0 Pontos nas últimas duas etapas (Canadá e Mônaco) Destaque da Ferrari Lewis Hamilton 2º Posição no campeonato (90 pts) 7 Vitórias em Barcelona (recorde conjunto com Schumacher) 2º Nos dois últimos GPs (Canadá e Mônaco) 0 Vitórias pela Ferrari até agora em 2026

Análise tática do GP da Catalunha

George Russell reúne bons argumentos para sonhar com a vitória em Barcelona. O britânico larga na pole position, mostrou ritmo consistente ao longo de todo o fim de semana e chega motivado para reagir após duas etapas sem pontuar. Em teoria, o cenário é ideal para conquistar seu primeiro triunfo no circuito catalão.

Ainda assim, o favoritismo segue nas mãos de Kimi Antonelli. Líder isolado do campeonato, o italiano demonstrou ao longo da temporada uma maturidade incomum para administrar corridas e superar adversidades. Além disso, o Circuit de Barcelona-Catalunya costuma premiar quem apresenta melhor ritmo de prova, e não apenas velocidade em uma volta.

Russell certamente tem condições de vencer, mas os números e o desempenho das primeiras etapas apontam para Antonelli como o candidato mais forte. Se repetir a consistência que o levou a cinco vitórias consecutivas, o piloto da Mercedes tem tudo para encontrar o caminho até o topo do pódio mais uma vez.

Previsão do Lance para o GP da Catalunha