Áustria x Jordânia Palpite – Análise e odds (17/06)

Confira os palpites e informações de Áustria x Jordânia pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols - 2,20 na Br4Bet Dica com boas chances: Áustria vencer sem sofrer gols - 2,05 na BetMGM Aposta de valor: Arnautovic marcar a qualquer momento - 1,80 na Vbet Placar provável: Áustria 2 x 0 Jordânia - 6,00 na Br4Bet

A Áustria estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Jordânia nesta terça-feira (16), no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, pelo Grupo J. A seleção austríaca encerra um jejum de 28 anos fora do Mundial e chega com status de favorita no confronto.

Do outro lado, a Jordânia escreve um capítulo inédito em sua história. Finalista da Copa da Ásia de 2024 e da Copa Árabe de 2025, a seleção disputa sua primeira Copa do Mundo e tenta provar que não será apenas figurante em um grupo que também conta com Argentina e Argélia. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Áustria x Jordânia pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 22h30 (14/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.

Análise da partida - Áustria tenta confirmar força, Jordânia vive estreia histórica

A Áustria chega à Copa com a sensação de que este ciclo precisava chegar ao Mundial. Para nomes como David Alaba, Marcel Sabitzer e Marko Arnautovic, a ausência de 28 anos no torneio pesava sobre uma geração competitiva, acostumada ao alto nível europeu e agora diante da chance de transformar esse repertório em campanha global.

Ralf Rangnick assumiu a seleção em 2022 e deu uma identidade clara ao time. Seu modelo combina pressão alta, compactação sem bola e transições verticais, características que apareceram na campanha das Eliminatórias Europeias. A Áustria terminou no topo do Grupo H, com seis vitórias em oito jogos, 22 gols marcados e apenas quatro sofridos.

A forma recente reforça o favoritismo. Nos cinco jogos anteriores à estreia, a seleção somou quatro vitórias e um empate, com destaque para a goleada por 5 x 1 sobre Gana e os triunfos por 1 x 0 contra Coreia do Sul e Tunísia.

O ataque gira em torno de Arnautovic, maior artilheiro da história da seleção. O veterano marcou oito dos 22 gols austríacos nas Eliminatórias e segue como referência de área. Sabitzer, por sua vez, é o principal elo entre meio e ataque, com influência crescente no sistema de Rangnick.

A Jordânia não chegou à Copa por acaso. A seleção terminou em segundo lugar no Grupo B da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, à frente de Iraque, Omã, Palestina e Kuwait, e acumulou 32 gols em todo o processo classificatório. O desempenho ofensivo foi o melhor do país em um ciclo eliminatório.

A geração comandada por Jamal Sellami também construiu resultados expressivos em competições regionais. A final da Copa da Ásia de 2024 e a decisão da Copa Árabe de 2025 elevaram o patamar da seleção. Mesmo sem Yazan Al-Naimat, lesionado, a equipe mostrou competitividade ao bater a Arábia Saudita na semifinal da Copa Árabe.

O problema está no momento recente. A Jordânia não venceu nenhum dos últimos cinco jogos antes do Mundial e perdeu os dois últimos amistosos, para Suíça e Colômbia. A equipe ainda tem Musa Al-Taamari como principal nome, mas chega à estreia com dúvidas sobre sua capacidade de transformar organização defensiva em volume ofensivo.

Confrontos diretos entre Áustria x Jordânia

Áustria e Jordânia nunca se enfrentaram antes. A partida desta terça-feira será o primeiro encontro da história entre as duas seleções, seja em amistosos ou competições oficiais.

A ausência de histórico direto reduz a quantidade de referências específicas para a preparação. Rangnick e Sellami chegam ao duelo com base em vídeos recentes, padrões táticos e desempenho nas Eliminatórias, mas sem um confronto anterior que indique tendências entre os estilos.

Nesse cenário, o peso da estreia aumenta. A Áustria entra com mais experiência internacional e elenco superior, enquanto a Jordânia tenta aproveitar o fator novidade para competir sem carregar o favoritismo.

Notícias de Áustria x Jordânia

Áustria: desfalques e dúvidas

A maior baixa austríaca é Christoph Baumgartner. O meia do RB Leipzig sofreu lesão muscular grave na coxa direita durante o aquecimento para o amistoso contra a Tunísia e está fora de toda a Copa. Rangnick optou por não chamar substituto, e a Áustria disputará o torneio com 25 jogadores.

David Alaba também preocupou após deixar o amistoso contra a Tunísia no intervalo por encurtamento muscular. O capitão, porém, reintegrou os treinos coletivos e foi liberado para viajar. A tendência é que esteja disponível para a estreia.

Konrad Laimer recebeu cartão vermelho no amistoso contra a Tunísia, mas suspensões em amistosos não valem para competições oficiais da FIFA. Portanto, o meio-campista do Bayern de Munique está liberado para atuar.

Patrick Wimmer e Florian Grillitsch aparecem como dúvidas menores, sem impacto direto na estrutura titular. A base deve manter o 4-2-3-1 de Rangnick, com Sabitzer mais próximo de Arnautovic.

Provável escalação da Áustria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Phillipp Mwene, Philipp Lienhart, David Alaba e Konrad Laimer; Xaver Schlager e Nicolas Seiwald; Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch e Romano Schmid; Marko Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Jordânia: desfalques e dúvidas

A maior ausência da Jordânia é Yazan Al-Naimat. O atacante, segundo artilheiro da equipe na qualificação, rompeu os ligamentos do joelho nas quartas de final da Copa Árabe e está fora de toda a Copa do Mundo.

Ibrahim Sabra também foi descartado por lesão e substituído por Mohammad Taha na lista final. O capitão Ihsan Haddad, que ficou quase um ano sem jogar, retornou ao grupo e pode ser importante pela experiência.

Ali Olwan se recuperou de lesão no tendão de Aquiles a tempo de integrar a delegação. O atacante foi o quarto maior artilheiro da qualificação asiática, com nove gols, e deve assumir maior responsabilidade ofensiva sem Al-Naimat.

Sellami deve manter uma estrutura com cinco defensores, buscando proteger a área e acelerar nas transições. Musa Al-Taamari será a principal válvula de escape, com liberdade para atacar espaços pelos lados.

Provável escalação da Jordânia (5-3-2): Yazeed Abulaila; Ihsan Haddad, Abdallah Nasib, Saed Al-Rosan, Yazan Al-Arab e Mohannad Abu Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan e Mahmoud Al-Mardi; Musa Al-Taamari e Ali Olwan. Técnico: Jamal Sellami.

Destaques individuais de Áustria x Jordânia

Jogador destaque · Áustria Marko Arnautovic 47 Gols em 133 convocações pela Áustria — artilheiro histórico da seleção 8 Gols na qualificação europeia para a Copa do Mundo 2026 — 8 dos 22 gols austríacos 10 Gols em todas as competições com o Red Star Belgrade em 2025/26 7,7 Nota média FotMob na Superliga sérvia em 2025/26 Jogador destaque · Jordânia Musa Al-Taamari 24 Gols em 92 convocações pela seleção jordaniana 7 Gols na qualificação asiática para a Copa do Mundo 2026 6 Gols pelo Rennes na Ligue 1 2025/26 em 33 partidas 6 Assistências pelo Rennes na Ligue 1 2025/26

Os técnicos - Rangnick dá identidade, Sellami busca afirmação

Ralf Rangnick

Ralf Rangnick, de 67 anos, mudou a Áustria desde que assumiu o cargo em 2022. O alemão levou para o time nacional princípios que marcaram sua carreira em clubes: pressão alta, compactação e agressividade após a perda da bola.

A classificação direta ao Mundial validou o método, mas o desafio agora é adaptar a intensidade do sistema a um elenco com veteranos importantes. Sem Baumgartner e com Alaba como dúvida, Rangnick precisa manter o padrão competitivo sem perder equilíbrio.

Jamal Sellami

Jamal Sellami assumiu a Jordânia em junho de 2024 e elevou o patamar competitivo da seleção. Marroquino, ex-jogador de seleção, chegou com a missão de tornar o time mais agressivo com a bola e menos dependente de uma postura exclusivamente reativa.

A classificação inédita para a Copa e a final da Copa Árabe deram força ao trabalho. Contra a Áustria, porém, Sellami deve priorizar proteção defensiva, transições rápidas e liberdade para Al-Taamari tentar desequilibrar.

Análise tática de Áustria x Jordânia

A Áustria deve manter o 4-2-3-1 de Rangnick, com Xaver Schlager e Nicolas Seiwald protegendo a defesa e acelerando a circulação no meio-campo. À frente deles, Sabitzer, Gregoritsch e Schmid terão a função de pressionar alto, aproximar-se de Arnautovic e atacar os espaços entre as linhas jordanianas.

O jogo pelos lados tende a ser decisivo. Mwene e Laimer devem avançar para empurrar os alas da Jordânia para trás, criando superioridade territorial. Se a equipe de Sellami recuar demais, Sabitzer pode encontrar espaços na entrada da área para finalizar ou servir Arnautovic.

A Jordânia deve responder no 5-3-2, com uma linha defensiva baixa e três meio-campistas protegendo o corredor central. Sem Al-Naimat, a equipe perde presença e profundidade no ataque, o que aumenta a dependência de Al-Taamari para conduzir transições e criar lances individuais.

O ponto-chave será a capacidade jordaniana de resistir à pressão austríaca sem se desconectar ofensivamente. Se a Áustria recuperar a bola no campo de ataque com frequência, o jogo pode ficar concentrado perto da área de Abulaila. Para competir, a Jordânia precisará sair limpa nos contra-ataques e aproveitar bolas paradas.

Prognóstico de placar exato para Áustria x Jordânia

🎯 Palpite do Lance! Áustria 2 x 0 Jordânia - Odd 6,00 na Br4Bet Ralf Rangnick chega à estreia com um elenco mais qualificado, um modelo de jogo consolidado e resultados recentes que reforçam o favoritismo da Áustria. Já a Jordânia aposta na organização coletiva e em alguns talentos individuais, mas as cinco partidas sem vitórias disputadas antes do início do torneio pesam contra. A Áustria não sofreu gols nos dois jogos antes do torneio, vencendo Coreia do Sul e Tunísia por 1 a 0

antes do torneio, vencendo Coreia do Sul e Tunísia por 1 a 0 A Jordânia marcou apenas um gol nos dois últimos amistosos de preparação

de preparação Arnautovic marcou 8 dos 22 gols austríacos na qualificação e chega motivado ao seu primeiro Mundial

e chega motivado ao seu primeiro Mundial A Áustria marcou 22 gols e sofreu apenas quatro em oito jogos da fase classificatória europeia

em oito jogos da fase classificatória europeia A ausência de Yazan Al-Naimat — 8 gols na qualificação, lesionado — é a baixa mais impactante do torneio para os jordanianos

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 22h30 (14/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.