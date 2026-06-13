Espanha x Cabo Verde Palpite – Análise e odds (15/06)

Confira os palpites e informações de Espanha x Cabo Verde pela Copa do Mundo

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A Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), contra Cabo Verde, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pelo Grupo H. Atual campeã europeia e segunda colocada no ranking da FIFA, a equipe de Luis de la Fuente inicia a campanha contra uma seleção que disputa o Mundial pela primeira vez.

Do outro lado, Cabo Verde representa uma das grandes histórias desta edição. Com pouco mais de 525 mil habitantes, os Tubarões Azuis se tornaram uma das menores nações a disputar uma Copa do Mundo, após superarem Camarões nas Eliminatórias Africanas. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Espanha x Cabo Verde pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Espanha estreia como favorita, Cabo Verde tenta fazer história

A Espanha chega ao Mundial como uma das grandes favoritas ao título. Luis de la Fuente consolidou a equipe ao redor de um meio-campo técnico e dominante, com Rodri, Pedri e Fabián Ruiz como pilares. Nas Eliminatórias Europeias, a seleção liderou o Grupo E com cinco vitórias e um empate, 21 gols marcados e apenas dois sofridos.

O destaque da campanha foi a goleada por 6 x 0 sobre a Turquia fora de casa, resultado que confirmou a superioridade espanhola na chave. Mikel Merino terminou como artilheiro da fase de grupos e se consolidou como peça importante do sistema. A equipe, no entanto, também mostrou oscilações nos amistosos preparatórios.

Depois de vencer a Sérvia por 3 x 0, a Espanha empatou sem gols com o Egito e ficou no 1 x 1 com o Iraque já nos Estados Unidos. A resposta veio no último teste antes do Mundial, com vitória por 3 x 1 sobre o Peru, em Puebla, em partida na qual Pedri e Mikel Oyarzabal voltaram a aparecer como destaques.

Cabo Verde vive o auge de sua história futebolística. A seleção de Bubista terminou no topo do Grupo D das Eliminatórias Africanas, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em dez jogos, quatro pontos à frente de Camarões. A classificação foi confirmada com vitória por 3 x 0 sobre Eswatini, em Praia.

Na preparação para o Mundial, os Tubarões Azuis mantiveram sinais positivos. Depois de resultados irregulares em março, a equipe se recompôs com goleadas por 3 x 0 sobre Sérvia e Bermuda. A força está na organização defensiva, na disciplina do meio-campo e na capacidade de acelerar em transições.

A grande incógnita é se Cabo Verde conseguirá sustentar o bloco baixo por 90 minutos contra uma seleção com o volume técnico da Espanha. Logan Costa ancora a defesa, Kevin Pina e Yannick Semedo protegem o centro, e Ryan Mendes oferece experiência no ataque. Ainda assim, o nível de exigência será muito superior ao enfrentado nas Eliminatórias.

Confrontos diretos entre Espanha x Cabo Verde

Espanha e Cabo Verde nunca se enfrentaram no futebol masculino. A partida desta segunda-feira será o primeiro encontro da história entre as seleções, em qualquer competição.

Sem histórico direto, a análise passa pelo desempenho recente das duas equipes contra adversários de nível distinto. A Espanha marcou 21 gols em seis jogos nas Eliminatórias Europeias, enquanto Cabo Verde superou Camarões em seu grupo e mostrou que pode competir contra seleções mais tradicionais do continente africano.

O único parâmetro indireto recente é a Sérvia. A Espanha venceu a equipe europeia por 3 x 0 em março, e Cabo Verde repetiu o mesmo placar semanas depois, em amistoso disputado em Lisboa. Ainda assim, o contexto da estreia coloca os espanhóis em claro favoritismo.

Notícias de Espanha x Cabo Verde

Espanha: desfalques e dúvidas

Lamine Yamal é a principal dúvida da Espanha. O atacante do Barcelona sofreu lesão no tendão posterior da coxa esquerda em abril e voltou aos treinos coletivos durante a preparação nos Estados Unidos. Mesmo assim, sua participação pode ser limitada a poucos minutos.

Nico Williams também ficou fora dos amistosos contra Iraque e Peru por problema físico. Assim como Yamal, voltou aos treinos e deve estar disponível, mas não tem presença garantida entre os titulares. Victor Muñoz, revelação do Osasuna, vive situação semelhante.

Com os três pontas ausentes nos amistosos, De la Fuente utilizou Ferran Torres pela direita, Álex Baena pelo lado esquerdo e Mikel Oyarzabal como centroavante. A configuração funcionou contra o Peru e pode ser repetida na estreia, com Yamal e Williams entrando no decorrer do jogo.

Unai Simón deve começar no gol, com Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella formando a linha defensiva. No meio-campo, Rodri, Pedri e Fabián Ruiz compõem o trio mais provável.

Provável escalação da Espanha (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal e Álex Baena. Técnico: Luis de la Fuente.

Cabo Verde: desfalques e dúvidas

Cabo Verde não registra desfalques importantes para a estreia. A seleção completou a preparação sem problemas físicos significativos, e Bubista deve contar com o elenco principal à disposição.

O goleiro Vozinha, de 40 anos, deve ser titular. Vice-capitão e um dos jogadores mais experientes do grupo, ele soma 90 jogos pela seleção e terá papel importante na organização de uma defesa que deve ser muito exigida.

Na defesa, Logan Costa forma a dupla central com Roberto Lopes, enquanto Steven Moreira e João Paulo devem ocupar as laterais. Kevin Pina e Yannick Semedo atuam à frente da zaga, com missão clara de fechar o corredor central.

No ataque, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro e Jovane Cabral devem atuar atrás de Dailon Livramento. Sidny Cabral, lateral-direito do Benfica, está disponível após se juntar ao grupo, mas Steven Moreira segue como favorito para iniciar.

Provável escalação de Cabo Verde (4-2-3-1): Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes e João Paulo; Yannick Semedo e Kevin Pina; Ryan Mendes, Jamiro Monteiro e Jovane Cabral; Dailon Livramento. Técnico: Bubista.

Destaques individuais de Espanha x Cabo Verde

Jogador destaque · Espanha Pedri 9 Assistências na La Liga 2025/26, segundo do Barcelona na temporada 7,8 Nota média FotMob na La Liga 2025/26 em 29 jogos disputados 41 Convocações pela seleção espanhola aos 23 anos, campeão da Euro 2024 6 Gols pela Espanha, incluindo um no último amistoso contra o Peru Jogador destaque · Cabo Verde Ryan Mendes 98 Jogos pela seleção de Cabo Verde, recorde histórico da seleção 22 Gols pela seleção cabo-verdiana, maior artilheiro da história do país 36 Idade do capitão, que disputa sua primeira e provavelmente última Copa 16 Anos representando Cabo Verde desde a estreia em 2010

Os técnicos - De la Fuente busca confirmar favoritismo, Bubista vive noite histórica

Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, de 64 anos, assumiu a Espanha em dezembro de 2022 após trabalhos vitoriosos nas categorias de base. O título da Euro 2024, conquistado com campanha invicta, consolidou seu nome como técnico capaz de renovar a seleção sem romper a identidade histórica do país.

Seu modelo prioriza posse com propósito, pressão pós-perda e um 4-3-3 sustentado por meias box-to-box. Contra Cabo Verde, o desafio será transformar domínio territorial em gols sem expor a equipe a contra-ataques.

Bubista

Pedro Brito, o Bubista, comanda Cabo Verde desde 2020 e é o grande nome da campanha histórica que levou o país à primeira Copa do Mundo. Ex-defensor da seleção, construiu sua carreira no futebol cabo-verdiano antes de assumir a equipe principal e ganhar reconhecimento continental.

Seu time costuma se organizar no 4-2-3-1, com duas linhas compactas e saídas rápidas pelos lados. Contra a Espanha, a prioridade será proteger a entrada da área, controlar o ritmo emocional da estreia e tentar sobreviver ao volume ofensivo espanhol.

Análise tática de Espanha x Cabo Verde

A Espanha deve dominar a posse e empurrar Cabo Verde para o próprio terço defensivo. O 4-3-3 de De la Fuente funciona com Pedro Porro e Marc Cucurella projetados, enquanto Rodri dá apoio à construção entre os zagueiros e Pedri aparece entre as linhas.

O principal desafio espanhol será encontrar espaços no bloco compacto cabo-verdiano. Kevin Pina e Yannick Semedo devem fechar a faixa central, obrigando a Espanha a acelerar pelos lados. Se Yamal não começar, Ferran Torres deve ocupar a direita com perfil mais vertical, enquanto Álex Baena buscará infiltrações pela esquerda.

Pedri será peça-chave para quebrar a estrutura adversária. O meia do Barcelona tem qualidade para receber em espaços curtos, acelerar combinações e aparecer na área como elemento surpresa. Contra um bloco baixo, sua leitura de jogo pode ser o diferencial para transformar posse em chances reais.

Cabo Verde tentará sobreviver sem a bola e apostar nas transições rápidas. Ryan Mendes e Jovane Cabral são os jogadores com maior capacidade de condução, enquanto Dailon Livramento será a referência para segurar a bola no ataque. Bolas paradas com Logan Costa e Roberto Lopes também podem ser um caminho para ameaçar a Espanha.

Prognóstico de placar exato para Espanha x Cabo Verde

🎯 Palpite do Lance! Espanha 3 x 0 Cabo Verde - Odd 6,00 na Br4Bet A Espanha possui qualidade técnica suficiente para controlar as ações do início ao fim e transformar seu domínio em oportunidades de gol. Cabo Verde deve adotar uma postura mais defensiva e tentar reduzir os espaços, mas a pressão constante e o volume ofensivo espanhol tendem a desgastar a resistência dos Tubarões Azuis ao longo dos 90 minutos. A Espanha marcou 21 gols nos seis jogos das eliminatórias e venceu quatro dessas partidas por três ou mais gols de diferença

e venceu quatro dessas partidas por três ou mais gols de diferença Lamine Yamal acumulou 16 gols e 11 assistências na La Liga 2025/26 e pode entrar no decorrer do jogo para desequilibrar

na La Liga 2025/26 e pode entrar no decorrer do jogo para desequilibrar Cabo Verde nunca enfrentou um adversário deste calibre em jogo oficial, e a estreia em Mundiais adiciona pressão emocional ao elenco

em jogo oficial, e a estreia em Mundiais adiciona pressão emocional ao elenco Mikel Oyarzabal marcou em quatro partidas consecutivas pela Espanha e deve ser o centroavante titular

pela Espanha e deve ser o centroavante titular A defesa cabo-verdiana sofreu quatro gols contra o Chile em março, adversário de maior nível enfrentado nos últimos meses

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