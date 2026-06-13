Irã x Nova Zelândia Palpite – Análise e odds (15/06)

Confira os palpites e informações de Irã x Nova Zelândia pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Irã - 1,81 na Br4Bet Dica com boas chances: Menos de 2,5 gols - 1,57 na BetMGM Aposta de valor: Mehdi Taremi marcar a qualquer momento - 2,63 na Vbet Placar provável: Irã 1 x 0 Nova Zelândia - 5,50 na Br4Bet

O Irã estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), contra a Nova Zelândia, no SoFi Stadium, em Inglewood, na região de Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo G. A seleção iraniana, 20ª colocada no ranking da Fifa, tenta pela sétima vez superar a fase de grupos de um Mundial.

Do outro lado, a Nova Zelândia volta à Copa após 16 anos de ausência. Os All Whites chegam como a seleção de pior ranking entre as 48 participantes, mas entram no torneio sem a mesma pressão dos rivais do grupo, que ainda conta com Bélgica e Egito. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Irã x Nova Zelândia pela Copa do Mundo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 21h30 (13/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.

Análise da partida - Irã tem favoritismo, Nova Zelândia tenta resistir

O Irã garantiu a classificação para a Copa ainda em março de 2025, ao empatar por 2 x 2 com o Uzbequistão, em Teerã. Mehdi Taremi marcou os dois gols daquele jogo e terminou como grande protagonista da campanha iraniana. Nas Eliminatórias Asiáticas, a equipe venceu o Grupo A da terceira fase com folga e confirmou sua presença em mais um Mundial.

A preparação, porém, teve oscilações. A derrota por 2 x 1 para a Nigéria, em março de 2026, expôs fragilidades contra equipes capazes de pressionar alto. Antes disso, o Irã havia perdido nos pênaltis para o Uzbequistão após empate sem gols, mas reagiu depois com vitórias sobre Costa Rica, Gâmbia e Mali.

A principal preocupação está no ritmo competitivo. O campeonato iraniano foi suspenso desde fevereiro de 2026 por causa do conflito regional, o que afeta diretamente boa parte do elenco. Jogadores de Persepolis, Tractor, Esteghlal e Sepahan chegam ao Mundial sem a sequência ideal de jogos oficiais.

A Nova Zelândia disputa sua terceira Copa do Mundo e volta ao torneio após 16 anos. A classificação veio pelo caminho da Oceania, com cinco vitórias em cinco jogos e saldo amplo: 29 gols marcados e apenas um sofrido. A vaga foi confirmada com vitória por 3 x 0 sobre a Nova Caledônia, no Eden Park, em Auckland.

Desde a classificação, porém, o nível de exigência mudou. Em 11 amistosos preparatórios, os All Whites somaram oito derrotas e apenas uma vitória. O triunfo por 4 x 1 sobre o Chile foi um ponto fora da curva positivo, mas derrotas para Equador, Finlândia e Haiti mostraram a distância entre dominar a Oceania e competir em nível global.

A esperança neozelandesa passa por Chris Wood. Capitão e maior artilheiro da história do país, o atacante do Nottingham Forest é a principal referência ofensiva e o jogador mais acostumado ao alto nível. Ainda assim, sua condição física inspira atenção após uma temporada marcada por lesões.

Confrontos diretos entre Irã x Nova Zelândia

Irã e Nova Zelândia se enfrentaram apenas duas vezes na história. O primeiro duelo aconteceu em agosto de 1973 e terminou empatado por 0 x 0.

O segundo encontro foi em outubro de 2003, pelo Desafio AFC-OFC. Na ocasião, o Irã venceu por 3 x 0 e construiu a única vitória do retrospecto entre as seleções.

As equipes nunca se enfrentaram em Copas do Mundo. O jogo em Inglewood será, portanto, o primeiro encontro entre Irã e Nova Zelândia em um grande torneio global. O histórico favorece os iranianos, mas o recorte é antigo demais para ter peso decisivo na projeção.

Notícias de Irã x Nova Zelândia

Irã: desfalques e dúvidas

A principal ausência do Irã é Sardar Azmoun. O atacante não foi incluído nem na lista preliminar, em uma decisão cercada por contexto extracampo. A equipe perde um dos nomes mais experientes e produtivos de sua história recente. Sem ele, Taremi carrega quase sozinho a responsabilidade de liderar o ataque iraniano.

Entre os convocados, Rouzbeh Cheshmi e Mehdi Torabi são dúvidas por problemas físicos. Cheshmi, volante do Esteghlal, tem histórico de lesões musculares, enquanto Torabi, meia do Tractor, aparece com situação incerta.

A falta de ritmo dos atletas que atuam no Irã é uma preocupação coletiva. Alireza Beiranvand, Shojae Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi e Amirhossein Hosseinzadeh estão entre os jogadores que chegam sem jogos oficiais há mais de três meses.

A novidade é Dennis Eckert, nascido na Alemanha e com ascendência iraniana. O atacante do Standard Liège ainda não estreou pela seleção, mas pode ser utilizado como alternativa no decorrer da partida.

Provável escalação do Irã (4-3-3): Alireza Beiranvand; Aria Yousefi, Shojae Khalilzadeh, Ali Nemati e Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos e Mohammad Mohebi; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi e Amirhossein Hosseinzadeh. Técnico: Amir Ghalenoei.

Nova Zelândia: desfalques e dúvidas

Ryan Thomas é a principal dúvida da Nova Zelândia. O meia do PEC Zwolle, de 31 anos, carrega um problema muscular e tem presença incerta para a estreia.

Chris Wood enfrentou lesões durante a temporada pelo Nottingham Forest, mas foi confirmado como apto para a Copa. Darren Bazeley indicou que o atacante será titular e usará a braçadeira de capitão.

O restante do elenco não apresenta problemas físicos relevantes. Liberato Cacace, Marko Stamenic e Elijah Just são peças importantes do meio para a frente e devem estar à disposição.

Tommy Smith, de 36 anos, foi convocado e divide com Wood o status de remanescente da Copa de 2010. Sua experiência pode ser útil em um elenco que terá de competir em um nível mais alto do que está acostumado.

Provável escalação da Nova Zelândia (4-2-3-1): Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman e Liberato Cacace; Marko Stamenic e Joe Bell; Matthew Garbett, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Destaques individuais de Irã x Nova Zelândia

Jogador destaque · Irã Mehdi Taremi 12 Gols pelo Olympiacos em todas as competições 2025/26 60 Gols pela seleção do Irã em 105 jogos internacionais 10 Gols nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (artilheiro do Irã) 3ª Copa do Mundo na carreira (2018, 2022 e 2026) Jogador destaque · Nova Zelândia Chris Wood 45 Gols pela Nova Zelândia em 90 jogos, artilheiro histórico do país 20 Gols na Premier League 2024/25 pelo Nottingham Forest 92 Gols na carreira na Premier League em 278 jogos por quatro clubes 34 Anos de idade, capitão e jogador mais experiente da seleção

Os técnicos - Ghalenoei busca feito inédito, Bazeley aposta no coletivo

Amir Ghalenoei

Amir Ghalenoei está em seu segundo ciclo à frente da seleção iraniana. O treinador já havia comandado o país entre 2006 e 2007 e voltou ao cargo em 2023 com a missão de levar o Irã a mais uma Copa do Mundo.

No cenário doméstico, é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol iraniano. Seu modelo prioriza solidez defensiva, jogo direto e transições rápidas, mas a gestão do grupo em meio às tensões políticas e à ausência de Azmoun aumenta a pressão sobre sua liderança.

Darren Bazeley

Darren Bazeley não é um nome conhecido no cenário global, mas tem conexão profunda com o elenco neozelandês. O treinador trabalhou por anos nas categorias de base da federação e comandou boa parte do grupo atual em seleções jovens.

A classificação pela Oceania veio com tranquilidade, mas os amistosos mostraram limitações contra adversários de nível superior. Contra o Irã, Bazeley deve priorizar organização, bloco compacto e apoio direto a Chris Wood no ataque.

Análise tática de Irã x Nova Zelândia

O Irã deve atuar no 4-3-3, com Saeid Ezatolahi como volante de proteção e Saman Ghoddos e Mohammad Mohebi em funções mais avançadas. Taremi será a referência central, enquanto Ghayedi e Hosseinzadeh terão liberdade para atacar os corredores e trocar posições.

A tendência é que a equipe de Ghalenoei use um bloco médio, atraindo a Nova Zelândia para depois acelerar em transições. A qualidade de Taremi no jogo aéreo e nas movimentações dentro da área será uma das principais armas, especialmente em cruzamentos e bolas paradas.

A Nova Zelândia deve responder em 4-2-3-1, com Joe Bell e Marko Stamenic protegendo a defesa. Sarpreet Singh será o principal articulador entre as linhas, enquanto Elijah Just e Matthew Garbett terão a função de apoiar Wood e atacar espaços pelos lados.

O ponto fraco neozelandês está na transição defensiva. Quando perde a bola no terço médio, a equipe demora a se reorganizar e pode oferecer campo para ataques rápidos. O Irã tem jogadores capazes de explorar esses momentos, mas precisará superar a falta de ritmo de parte do elenco para transformar favoritismo em controle real.

Prognóstico de placar exato para Irã x Nova Zelândia

🎯 Palpite do Lance! Irã 1 x 0 Nova Zelândia - Odd 5,50 na Br4Bet O Irã tem mais qualidade técnica e conta com Taremi para decidir, enquanto a Nova Zelândia deve apostar em uma postura defensiva. A tendência é de uma vitória iraniana por margem mínima em um jogo equilibrado. Mehdi Taremi marcou 10 gols nas Eliminatórias e soma 60 gols em 105 jogos pelo Irã, sendo o principal finalizador da equipe

e soma 60 gols em 105 jogos pelo Irã, sendo o principal finalizador da equipe A Nova Zelândia não marcou gol em quatro dos cinco últimos amistosos (Equador, Finlândia, Haiti e Inglaterra), mostrando dificuldade ofensiva contra defesas organizadas

em quatro dos cinco últimos amistosos (Equador, Finlândia, Haiti e Inglaterra), mostrando dificuldade ofensiva contra defesas organizadas O Irã não foi derrotado pela Nova Zelândia nos dois confrontos anteriores: 0 x 0 em 1973 e 3 x 0 em 2003

e 17 dos 26 convocados iranianos atuam na liga doméstica, suspensa desde fevereiro , o que pode afetar o ritmo de jogo nos primeiros minutos

, o que pode afetar o ritmo de jogo nos primeiros minutos Chris Wood é o artilheiro da Nova Zelândia com 45 gols, mas enfrentou lesões nesta temporada e pode contar com pouco suporte ofensivo no SoFi Stadium

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 21h30 (13/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.