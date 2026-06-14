Argentina x Argélia Palpite – Análise e odds (16/06)

Confira os palpites e informações de Argentina x Argélia pela Copa do Mundo

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Argentina e Argélia abrem o Grupo J da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), no Arrowhead Stadium, em Kansas City. O confronto marca a estreia da atual campeã mundial e carrega um peso histórico: Lionel Messi deve disputar seu 200º jogo pela seleção e se tornar o primeiro jogador a atuar em seis edições diferentes de Copa.

A Argélia, por sua vez, retorna ao Mundial pela primeira vez desde 2014 e ganhou confiança após vencer a Holanda e golear a Bolívia no último amistoso. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Argentina x Argélia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Argentina busca início perfeito, Argélia tenta surpreender

A Argentina chega ao Grupo J como uma das favoritas para a Copa do Mundo. A seleção de Lionel Scaloni venceu seus cinco jogos de preparação, marcou 14 gols e sofreu apenas um. Além disso, desde a derrota para Camarões na estreia da Copa de 1990, a Albiceleste venceu todos os seis confrontos que disputou contra seleções africanas em Mundiais.

O eixo do time está consolidado. Enzo Fernández e Alexis Mac Allister dão qualidade à circulação, Rodrigo De Paul sustenta a intensidade sem a bola, e Lautaro Martínez chega em grande fase após terminar a Serie A 2025/26 como artilheiro, com 17 gols em 30 partidas pela Inter de Milão.

A principal surpresa deve estar no ataque. Scaloni tende a escolher Thiago Almada pelo lado esquerdo, deixando Julián Álvarez como opção no banco. A decisão indica a busca por mais condução, velocidade e agressividade pelo corredor, sem tirar Messi da liberdade criativa pelo lado direito.

A Argélia chega ao Mundial com sinais claros de evolução. A vitória por 1 x 0 sobre a Holanda mostrou capacidade de competir contra seleções fortes, enquanto o 4 x 0 sobre a Bolívia reforçou a confiança antes da estreia. Vladimir Petkovic encontrou uma equipe vertical, com bons nomes pelos lados e velocidade para atacar espaços.

A campanha nas Eliminatórias Africanas também foi consistente. A Argélia terminou no topo do Grupo G da CAF com apenas uma derrota e grande desempenho ofensivo. Mohamed Amoura foi o principal destaque do processo classificatório, com 10 gols em 10 jogos, incluindo um hat-trick contra Moçambique.

A experiência de Riyad Mahrez segue importante, mas o ritmo físico do capitão já não é o mesmo. A baixa de Ramy Bensebaini, defensor mais experiente do elenco, também enfraquece um setor que será bastante pressionado pela Argentina. Para surpreender, a Argélia precisará defender com precisão e ser eficiente nas poucas transições que tiver.

Confrontos diretos entre Argentina x Argélia

Argentina e Argélia se enfrentaram apenas uma vez na história. O duelo aconteceu em 5 de junho de 2007, em amistoso disputado no Camp Nou, em Barcelona, e terminou com vitória argentina por 4 x 3.

Naquela partida, Messi marcou duas vezes. Foi a primeira vez em que o camisa 10 fez dois gols no mesmo jogo pela seleção argentina, em um confronto movimentado no qual a Albiceleste chegou a ficar atrás no placar antes de virar.

O histórico tem valor narrativo, mas pouco peso preditivo. O único encontro aconteceu há quase duas décadas, em contexto completamente diferente, com elencos e ciclos técnicos sem relação direta com o jogo desta terça-feira.

Notícias de Argentina x Argélia

Argentina: desfalques e dúvidas

A principal notícia positiva da Argentina é a recuperação de Emiliano Martínez. O goleiro do Aston Villa fraturou o dedo anelar direito no aquecimento da final da Liga Europa, ficou fora dos amistosos contra Honduras e Islândia, mas voltou aos treinos completos no dia 12 de junho e deve ser titular.

Nicolás Tagliafico é dúvida por lesão no sóleo e treinou separado do grupo em Kansas City. Caso não tenha condições, Facundo Medina deve assumir a lateral esquerda, cenário já considerado na provável escalação.

Leonardo Balerdi está fora da Copa por contusão muscular e foi substituído por Marcos Senesi na lista final. Nicolás González também aparece como preocupação médica, mas ainda sem confirmação de corte ou ausência para a estreia.

Provável escalação da Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez e Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Thiago Almada. Técnico: Lionel Scaloni.

Argélia: desfalques e dúvidas

Ramy Bensebaini é a baixa mais importante da Argélia. O defensor do Borussia Dortmund não esteve disponível nos amistosos contra Holanda e Bolívia e também não deve atuar em Kansas. Sua ausência deixa a defesa menos experiente.

Para a vaga na zaga, Samir Chergui e Zineddine Belaid disputam espaço. A tendência é que Rayan Ait-Nouri permaneça na lateral esquerda, enquanto Aissa Mandi aguarda a definição de seu parceiro no miolo defensivo.

Hichem Boudaoui ficou fora do amistoso contra a Bolívia por questões físicas, mas retornou aos treinos e deve estar disponível para a estreia. Sua presença é importante para dar equilíbrio ao meio-campo.

No gol, Luca Zidane está confirmado como titular. Filho de Zinedine Zidane, ele superou uma lesão facial durante a preparação e deve iniciar a partida.

Provável escalação da Argélia (4-3-3): Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Jaouen Hadjam e Rayan Ait-Nouri; Fares Chaibi, Hichem Boudaoui e Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura e Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petkovic.

Destaques individuais de Argentina x Argélia

Jogador destaque · Argentina Lionel Messi 117 Gols em 199 partidas pela seleção — 200.ª convocação nesta terça-feira 13 Gols em 26 jogos de Copa do Mundo ao longo de cinco edições 10 Participações em gols no Catar 2022 (Sete gols e três assistências) — Bola de Ouro do torneio 43 Gols pelo Inter Miami na temporada 2025 (28 assist.) — MLS Cup e MVP Jogador destaque · Argélia Mohamed Amoura 19 Gols em 48 partidas pela Argélia 10 Gols em 10 jogos nas Eliminatórias africanas — artilheiro da fase de qualificação 8 Gols na Bundesliga 2025/26 pelo Wolfsburg, com 3 assistências 3 Gols marcados contra Moçambique (hat-trick) em uma partida de destaque

Os técnicos - Scaloni consolida ciclo, Petkovic busca identidade

Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, de 48 anos, assumiu a Argentina em 2018 como interino e transformou o ciclo em uma era vencedora. Com ele, a seleção conquistou Copa América, Finalíssima, Copa do Mundo e nova Copa América, consolidando uma base competitiva ao redor de Messi.

Para este Mundial, Scaloni mantém a estrutura que deu estabilidade à Argentina, mas ainda faz ajustes pontuais. A possível escolha de Thiago Almada no ataque mostra que o técnico não abre mão de buscar soluções específicas, mesmo em um elenco campeão e experiente.

Vladimir Petkovic

Vladimir Petkovic, de 71 anos, tem longa trajetória em seleções e clubes europeus. Depois de trabalhos por Suíça e outros projetos internacionais, assumiu a Argélia com a missão de recuperar competitividade e dar uma identidade mais clara ao time.

Seu 4-3-3 busca compactação no meio e transições rápidas com Mahrez, Gouiri e Amoura. A vitória sobre a Holanda reforçou a ideia de que a Argélia pode competir contra adversários fortes, mas a estreia contra a Argentina exigirá um nível ainda maior de concentração.

Análise tática de Argentina x Argélia

A Argentina deve atuar no 4-3-3, com Mac Allister mais recuado, Enzo Fernández avançando pelo lado esquerdo e De Paul dando intensidade pela direita. O trio oferece equilíbrio entre posse, pressão pós-perda e chegada ao último terço.

No ataque, Messi terá liberdade para flutuar pelo corredor direito e se aproximar de Lautaro Martínez. A entrada de Thiago Almada pela esquerda dá mais condução e profundidade, além de permitir que a Argentina ataque a última linha argelina com mais velocidade.

A Argélia deve responder em bloco médio-baixo, tentando reduzir espaços entre defesa e meio-campo. Bentaleb e Boudaoui serão fundamentais para bloquear o acesso de Enzo e Mac Allister ao corredor central, enquanto Mahrez e Gouiri devem ficar prontos para acelerar em transições.

O ponto vulnerável argelino está na ausência de Bensebaini e na indefinição da dupla de zaga. Messi e Lautaro podem explorar esse setor com movimentos curtos, passes em profundidade e bolas paradas. Se a Argentina marcar cedo, a Argélia terá dificuldade para manter seu plano reativo.

Prognóstico de placar exato para Argentina x Argélia

🎯 Palpite do Lance! Argentina 2 x 0 Argélia - Odd 5,50 na Br4Bet A Argentina reúne mais recursos técnicos e chega motivada por um momento especial de Lionel Messi, que pode alcançar a marca de 200 partidas pela seleção em sua última Copa do Mundo. Já a Argélia deve apostar em uma postura mais defensiva para equilibrar o confronto, mas a tendência é vitória da atual campeã mundial. Desde 1990, quando perdeu para Camarões, a Argentina venceu todos os seis confrontos contra seleções africanas em Copas do Mundo

contra seleções africanas em Copas do Mundo Lautaro Martínez chegou ao torneio como artilheiro da Serie A 2025/26, com 17 gols em 30 jogos pela Internazionale

pela Internazionale Messi disputa seu 200.º jogo pela seleção — o primeiro jogador a atuar em seis edições diferentes de uma Copa do Mundo, com 13 gols em 26 partidas do torneio

— o primeiro jogador a atuar em seis edições diferentes de uma Copa do Mundo, com 13 gols em 26 partidas do torneio A Argélia perde Ramy Bensebaini, com 82 partidas pela seleção , exatamente no lado mais pressionado do esquema defensivo

, exatamente no lado mais pressionado do esquema defensivo No único confronto registrado, em junho de 2007, a Argentina venceu por 4 x 3 em amistoso no Camp Nou, com Messi marcando dois gols — seus primeiros dois com a albiceleste em uma partida

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 21h35 (14/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.