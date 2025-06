Palpite River Plate x Urawa Reds – Mundial de Clubes – 17/06/2025

Maior campeão argentino encara o Urawa, gigante do futebol japonês, na estreia

River Plate e Urawa Reds se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes nesta terça-feira (17), às 16h (horário de Brasília). Presente na competição por conta de sua regularidade no futebol sul-americano, o River encara o Urawa, que garantiu vaga no Mundial por vencer a Liga dos Campeões da Ásia em 2022. O local da partida será no Lumen Field, em Seattle (EUA).

Mercado: vencedor da partida na KTO

River Plate - 1.55 Empate - 4.05 Urawa Reds - 5.90

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Entre na plataforma de apostas com o código promocional KTO e dê seus palpites no Mundial.

Palpite River Plate x Urawa Reds

Em bom momento na temporada, o River Plate chega a estreia do Mundial com a expectativa alta, sendo um dos favoritos à classificação para a próxima fase. Do outro lado, o Urawa Reds oscila no futebol japonês, e deve ter grande dificuldade para pontuar nesta competição.



O Urawa Reds se destaca por ser uma equipe organizada no setor defensivo, mas não deve ser páreo ao clube argentino. O River Plate costuma ter maior parte da posse de bola sob seu domínio, e deve criar as principais chances de balançar as redes diante dos japoneses.

Ir para a KTO

Nosso palpite para o jogo: Vitória do River Plate

Por viver um momento superior e ter jogadores mais decisivos, o palpite River Plate x Urawa Reds vai para a vitória do clube argentino na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

1.55 na KTO

Odds foram consultadas em 14/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do River Plate

Na atual temporada, o River Plate segue oscilando entre altos e baixos, com campanhas regulares nas competições que faz parte.

Recentemente, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, após terminar a fase inicial invicto e na liderança do Grupo B, com doze pontos somados.

Já no Campeonato Argentino, teve um desempenho abaixo das expectativas na fase “Abertura”. Isso porque, caiu nas quartas de final ao cruzar o caminho do Platense, em pleno Monumental de Núñez.

As últimas notícias do Urawa Reds

Por outro lado, o Urawa Reds chega ao Mundial de Clubes como o principal “azarão” do Grupo E, e deve ter extrema dificuldade em pontuar na competição.

Afinal, em chave com Monterrey, River Plate e Inter de Milão, não será o favorito em nenhuma partida. Além disso, não teve desempenhos sólidos nas partidas que antecederam seu início de trajetória.

No Campeonato Japonês (Liga J1), venceu apenas duas das últimas sete partidas, e segue com uma campanha ruim em 2025. Após 21 rodadas, é apenas o quarto colocado com 34 pontos somados.



Onde assistir River Plate x Urawa Reds?

A partida entre River Plate e Urawa Reds terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.