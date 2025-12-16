Manchester City x Brentford – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester City x Brentford, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium em Manchester. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester City x Brentford (17/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O momento e o favoritismo estão claramente a favor do Manchester City para o confronto. Vindo de cinco vitórias consecutivas e oito triunfos nos últimos dez jogos disputados, a equipe de Pep Guardiola chega como forte candidata a mais uma classificação na competição.

Além disso, as partidas dos Citizens nesta temporada têm sido marcadas por alto número de gols. Raramente o City participa de jogos com placares mínimos, reflexo de seu poder ofensivo e da postura agressiva independentemente do adversário. Esse cenário reforça ainda mais o nosso palpite para uma partida com muitas bolas na rede.

Em nove dos últimos dez jogos do Manchester City tivemos mais de 2,5 gols Os Citizens vem de 12 vitórias nos últimos 15 jogos disputados na temporada Na temporada, a equipe de Manchester marcou 55 gols em 24 jogos

Outros palpites para Manchester City x Brentford

Um ponto que fortalece a análise é a postura da equipe desde o início dos jogos. O City costuma impor seu ritmo, controlar a posse de bola e levar vantagem ainda na primeira etapa. Nas últimas cinco partidas, venceu o primeiro tempo, reforçando nosso prognóstico.

Em relação aos cartões, os números também sustentam o palpite. Na temporada, os Citizens recebem média de 1,7 cartão amarelo por partida, enquanto o Brentford registra média de 1,9. Somado ao caráter decisivo do confronto, cresce a probabilidade de a linha de cartões ser superada.

Por fim, o mercado de escanteios aponta para um cenário mais controlado. O Manchester City possui média de 5,6 escanteios por jogo e, em quatro de suas últimas cinco partidas, a linha de 10,5 escanteios totais não foi ultrapassada. Com o estilo de jogo baseado em posse de bola e alto aproveitamento nas finalizações, a tendência é novamente de poucos escanteios no confronto.

Análise e Forma dos Times

Manchester City - Momento e escalação

O Manchester City vive um ótimo momento na temporada, com oito vitórias nos últimos dez jogos disputados. A equipe segue na perseguição ao líder Arsenal, ocupando a segunda colocação da Premier League, além de figurar em quarto lugar na tabela da Champions League. Na última rodada, os Citizens confirmaram a boa fase com uma vitória convincente fora de casa sobre o Crystal Palace, por 3 a 0.

Para a partida, Pep Guardiola não contará com Rodri, John Stones e Mateo Kovacic, lesionados.

Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Brentford - Momento e escalação

O Brentford, por outro lado, atravessa uma fase de baixa. São três partidas sem vitória, com duas derrotas e um empate — este na última rodada, contra o Leeds, em um movimentado 2 a 2. Atualmente na 15ª colocação da tabela, a equipe encara o duelo das quartas de final como uma oportunidade de ir mais longe na competição e dar uma resposta positiva ao seu torcedor.

Para a partida, Keith Andrews terá alguns desfalques por lesão, sem poder contar com Fábio Carvalho, Antoni Milambo e Josh Dasilva. Reiss Nelson segue como dúvida para a partida.

Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van den Berg e Aaron Hickey; Vitaly Janelt, Jordan Henderson, Dango Ouattara, Mathias Jensen e Keane Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Brentford

O histórico recente entre Manchester City e Brentford é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Manchester City x Brentford

05/10/2025 - Brentford 0 x 1 Manchester City - Premier League

14/01/2025 - Brentford 2 x 2 Manchester City - Premier League

14/09/2024 - Manchester City 2 x 1 Brentford - Premier League

20/02/2020 - Manchester City 1 x 0 Brentford - Premier League

05/02/2020 - Brentford 1 x 3 Manchester City - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Brentford

Em todas as competições foram disputados 22 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias do Manchester City, dois empates e sete triunfos do Brentford O Manchester City tem na temporada até o momento, 17 vitórias, dois empates e cinco derrotas em 24 partidas disputadas O Brentford vem de oito vitórias, três empates e oito derrotas em 19 jogos na temporada Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, quatro vitórias do City e um empate Em nove dos últimos dez jogos do Manchester City tivemos mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Manchester City x Brentford

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols do encontro:

Casa de Apostas Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,55 2,48 Betano 1,55 2,45 Br4bet 1,52 2,40

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x Brentford

