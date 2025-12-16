Manchester City x Brentford – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Manchester City x Brentford pela Copa da Liga Inglesa
O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester City x Brentford, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 16h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium em Manchester. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Manchester City x Brentford (17/12/2025)
O momento e o favoritismo estão claramente a favor do Manchester City para o confronto. Vindo de cinco vitórias consecutivas e oito triunfos nos últimos dez jogos disputados, a equipe de Pep Guardiola chega como forte candidata a mais uma classificação na competição.
Além disso, as partidas dos Citizens nesta temporada têm sido marcadas por alto número de gols. Raramente o City participa de jogos com placares mínimos, reflexo de seu poder ofensivo e da postura agressiva independentemente do adversário. Esse cenário reforça ainda mais o nosso palpite para uma partida com muitas bolas na rede.
- Em nove dos últimos dez jogos do Manchester City tivemos mais de 2,5 gols
- Os Citizens vem de 12 vitórias nos últimos 15 jogos disputados na temporada
- Na temporada, a equipe de Manchester marcou 55 gols em 24 jogos
Outros palpites para Manchester City x Brentford
Um ponto que fortalece a análise é a postura da equipe desde o início dos jogos. O City costuma impor seu ritmo, controlar a posse de bola e levar vantagem ainda na primeira etapa. Nas últimas cinco partidas, venceu o primeiro tempo, reforçando nosso prognóstico.
Em relação aos cartões, os números também sustentam o palpite. Na temporada, os Citizens recebem média de 1,7 cartão amarelo por partida, enquanto o Brentford registra média de 1,9. Somado ao caráter decisivo do confronto, cresce a probabilidade de a linha de cartões ser superada.
Por fim, o mercado de escanteios aponta para um cenário mais controlado. O Manchester City possui média de 5,6 escanteios por jogo e, em quatro de suas últimas cinco partidas, a linha de 10,5 escanteios totais não foi ultrapassada. Com o estilo de jogo baseado em posse de bola e alto aproveitamento nas finalizações, a tendência é novamente de poucos escanteios no confronto.
Análise e Forma dos Times
Manchester City - Momento e escalação
O Manchester City vive um ótimo momento na temporada, com oito vitórias nos últimos dez jogos disputados. A equipe segue na perseguição ao líder Arsenal, ocupando a segunda colocação da Premier League, além de figurar em quarto lugar na tabela da Champions League. Na última rodada, os Citizens confirmaram a boa fase com uma vitória convincente fora de casa sobre o Crystal Palace, por 3 a 0.
Para a partida, Pep Guardiola não contará com Rodri, John Stones e Mateo Kovacic, lesionados.
Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Josko Gvardiol, Rúben Dias e Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden e Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Brentford - Momento e escalação
O Brentford, por outro lado, atravessa uma fase de baixa. São três partidas sem vitória, com duas derrotas e um empate — este na última rodada, contra o Leeds, em um movimentado 2 a 2. Atualmente na 15ª colocação da tabela, a equipe encara o duelo das quartas de final como uma oportunidade de ir mais longe na competição e dar uma resposta positiva ao seu torcedor.
Para a partida, Keith Andrews terá alguns desfalques por lesão, sem poder contar com Fábio Carvalho, Antoni Milambo e Josh Dasilva. Reiss Nelson segue como dúvida para a partida.
Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van den Berg e Aaron Hickey; Vitaly Janelt, Jordan Henderson, Dango Ouattara, Mathias Jensen e Keane Lewis-Potter; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.
Confronto direto e estatísticas de Manchester City x Brentford
O histórico recente entre Manchester City e Brentford é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Manchester City x Brentford
- 05/10/2025 - Brentford 0 x 1 Manchester City - Premier League
- 14/01/2025 - Brentford 2 x 2 Manchester City - Premier League
- 14/09/2024 - Manchester City 2 x 1 Brentford - Premier League
- 20/02/2020 - Manchester City 1 x 0 Brentford - Premier League
- 05/02/2020 - Brentford 1 x 3 Manchester City - Premier League
Estatísticas e curiosidades de Manchester City x Brentford
- Em todas as competições foram disputados 22 jogos entre as duas equipes, com 13 vitórias do Manchester City, dois empates e sete triunfos do Brentford
- O Manchester City tem na temporada até o momento, 17 vitórias, dois empates e cinco derrotas em 24 partidas disputadas
- O Brentford vem de oito vitórias, três empates e oito derrotas em 19 jogos na temporada
- Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, quatro vitórias do City e um empate
- Em nove dos últimos dez jogos do Manchester City tivemos mais de 2,5 gols
Comparação de Odds para Manchester City x Brentford
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de gols do encontro:
|Casa de Apostas
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Manchester City x Brentford
- Classificação do Manchester City + Mais de 2,5 gols (1,86 na Betsson)
- Manchester City vencer o primeiro tempo (1,82 na Betsson)
- Mais de 3,5 cartões (1,87 na Betano)
- Menos de 10,5 escanteios (1,70 na Betano)
