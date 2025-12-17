Napoli x Milan – Palpites, análise e odds

Confira os palpites para Napoli x Milan, que acontece nesta quinta-feira (18/12), no Al-Awwal Park pela Supercopa da Itália. O duelo da semifinal terá início às 16h (horário de Brasília). Por conta de um acordo da Serie A com a Arábia Saudita, o campeão do torneio será conhecido no país árabe. Assim, o vencedor deste confronto encara o classificado de Bologna x Internazionale na final da próxima segunda-feira (22/12).

Palpite do Lance! para Napoli x Milan (18/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Sob o comando de Massimiliano Allegri, o Milan vive um bom momento na temporada. O time está nas primeiras posições da Serie A após 15 rodadas. E um dos fatores que leva a essa colocação é a capacidade de abrir placar em jogos recentes. O Rossoneri marcou o primeiro gol em cinco dos últimos oito duelos.

O encaixe ofensivo, passando pelo papel de Rafael Leão como centroavante, aumentou o nível de letalidade dos ataques do Milan. O time marcou 1,5 gols de média nos últimos dez jogos. Do lado do Napoli, em três das oito partidas recentes, os comandados de Conte saíram atrás do placar. Pelo momento dos times, a nossa aposta é no primeiro gol marcado pelos atuais campeões da Supercopa, algo recorrente nos últimos confrontos diretos.

43% dos últimos 15 gols marcados pelo Milan foram no primeiro tempo (sete ao todo) O Napoli não balançou as redes nos seus últimos dois jogos

Outros mercados para Napoli x Milan

O padrão dos jogos recentes das equipes foi de baixo número de escanteios cobrados no total. Os últimos dez duelos do Napoli terminaram com menos de 10,5 tiros de canto, enquanto isso se repetiu nos seis recentes do Milan. O Rossoneri teve média de 3,6 cobranças nas dez partidas recentes, com 41% sendo em primeiros tempos. A etapa inicial promete ser mais truncada, com mais disputas no meio de campo.

Outro palpite é na chance dupla a favor do Milan mais um número abaixo de 3,5 gols marcados. A equipe de Allegri venceu ou empatou nove dos últimos dez compromissos. Cinco deles terminaram com menos de 3,5 tentos. Jogos com poucos gols é um padrão recente do lado napolitano, já que cinco das seis partidas recentes foram abaixo de 2,5.

Por fim, mesmo com o palpite de poucos gols, as finalizações no alvo deve ser um padrão. O Azzurri teve mais de 3,5 acertos em cinco dos sete compromissos recentes. O Milan teve o mesmo número em cinco dos sete jogos recentes. Logo, com ataques qualificados, o número de chances certas tende a ser alta.

Análise e Forma dos Times

Napoli - Momento e escalação

O Napoli volta a disputar uma Supercopa da Itália após uma temporada fora do torneio. Na sua última participação, o clube terminou com o vice-campeonato após perder a final para a Internazionale. Os Napolitanos tentam voltar a conquistar o troféu após 11 anos, já que o último título veio em 2014. A equipe chega após derrotas nos últimos dois jogos antes da viagem à Arábia Saudita.

Antonio Conte deve contar com um reforço para os jogos da Supercopa. Voltando de longa lesão, Romeo Lukaku foi relacionado para o torneio. O atacante pode retornar ao banco de reservas após quatro meses. Por outro lado, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour seguem lesionados e serão baixas na partida. Devido a essas baixas, De Chiara, Apúlia, Francisco Prisco e Baridò, jovens formados na base, foram relacionados pela comissão.

Provável escalação do Napoli: Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Rrahmani e Alessandro Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Stanislav Lobotka e Spinazzola; Noa Lang, David Neres e Rasmus Hojlund. Técnico: Antonio Conte.

Milan - Momento e escalação

O Milan pode empatar com a Juventus em número de títulos da competição. Com oito taças, a equipe Rossonera é a atual detentora do torneio, já que conquistou o da última temporada ao bater a Inter na final. O time chega em grande fase na temporada, na briga pela liderança da Serie A. Porém, no último domingo, tropeçou atuando no San Siro ao ficar no empate por 2 a 2 com o Sassuolo.

O elenco relacionado para a disputa terá duas baixas por lesões. Santiago Gimenez e Matteo Gabbia estão no departamento médico e não foram relacionados. O primeiro sofre com um problema no tornozelo, enquanto o zagueiro com um traumatismo no joelho. A baixa do atacante abriu espaço para Maximilian Ibrahimovic, filho de Zlatan Ibrahimovic, ser relacionado. Rafael Leão, que era dúvida após ser poupado no domingo, está relacionado e deve ser titular.

Provável escalação do Milan: Maignan; Tomori, Koni De Winter e Pavlović; Saelemaekers, Luka Modric, Youssuf Fofana, Rabiot e Estupiñan; Christian Pulisic e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.

Confronto direto e estatísticas de Napoli e Milan

O histórico recente entre Napoli e Milan é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Napoli e Milan

28/09/2025 - Milan 2 x 1 Napoli - (Serie A) 30/03/2025 - Napoli 2 x 1 Milan - (Serie A) 29/10/2024 - Milan 0 x 2 Napoli - (Serie A) 11/02/2024 - Milan 1 x 0 Napoli - (Serie A) 29/10/2023 - Napoli 2 x 2 Milan - (Serie A)

Estatísticas e curiosidades de Napoli x Milan

O Milan venceu ou empatou sete dos últimos dez confrontos direots Os últimos cinco embates diretos entre os times terminaram com menos de 10,5 escanteios A equipe do Napoli teve média de 0,9 gols marcados nos últimos dez jogos na temporada O Milan sofreu um ou não foi vazado em cinco dos oito duelos recentes A equipe Rossonera abriu o placar em seis dos oito confrontos diretos recentes contra o Napoli

Comparação de Odds para Napoli x Milan

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,28 1,60 Betano 2,27 1,65 Bet365 2,30 1,61

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Napoli x Milan

Milan abre o placar da partida (2,10 na Betsson) Menos de 4,5 escanteios no primeiro tempo (1,70 na Betsson) Milan vence ou empata e Menos de 3,5 gols (1,78 na Betano) Mais de 7,5 chutes no gol (1,72 na Bet365)

